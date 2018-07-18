Русская кандидатка в мэры Аланьи рассказала о своей программе

Баллотирующаяся кандидатом в мэры турецкого города Аланья этнически русская гражданка Турции Анастасия Петрова-Четинкайя рассказала о своей предвыборной программе, сообщает РИА Новости.

По ее словам, первоочередной задачей она видит сортировку мусора в городе и чистоту пляжей.

«Пляжи — это лицо нашего города. Но решить эту проблему можно только с помощью социальных проектов и с прямым вовлечением всех жителей города», — рассказала агентству кандидат в мэры.

Петрова-Четинкайя считает, что «пришло время для понимания того, что изменения начинаются с нас самих, изменения — это мы, мы несем ответственность за наш город».

Женщина рассказала, что ее программа разрабатывалась в течение двух лет, она содержит 40 проектов.

В идеале она хотела бы, чтобы Аланья стала «лучшим местом для жизни и одним из самых качественных туристических направлений в мире».

Как писал «Ридус», несколько дней назад 35-летняя Анастасия Петрова-Четинкайя заявила о своей готовности баллотироваться на муниципальных выборах в провинции Анталья. Она намерена претендовать на пост главы муниципалитета в качестве независимого кандидата.

Петрова-Четинкайя родилась в Мурманске в 1983 году, окончила Мурманский государственный гуманитарный университет и Университет Осло, владеет пятью языкам. Владелица компании ProMedya Agency, занимается бизнесом в области графического дизайна и полиграфии. Переехав в Аланью в 2010-м, год назад она получила турецкое гражданство.