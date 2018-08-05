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Трамп отменил поездку в Давос

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© AP/TASS

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку в Давос на Всемирный экономический форум, о чем сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Решение американского лидера об отмене участия в форуме связано с так называемым шатдауном, то есть частичной приостановкой работы американского правительства.

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!» — написал глава американского государства.

Всемирный экономический форум в этом году пройдет в Давосе с 22 по 25 января.

Как писал «Ридус», в США с 24 декабря частично приостановлена работа федерального правительства. Конгрессмены-демократы отказываются рассматривать любые законопроекты вплоть до разрешения проблемы с финансированием федерального правительства.

Причиной стала ситуация на границе с Мексикой, которую в Белом доме оценивают как «гуманитарный кризис и проблему нацбезопасности», а противники президента — как шантаж Трампом законодательной ветви власти США в целях получения денег на выполнение своих спорных политических инициатив.

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