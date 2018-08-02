Двух россиян задержали в Италии за незаконную перевозку иммигрантов
- 10 января 2019, 21:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Итальянские полицейские задержали двух граждан РФ по подозрению в причастности к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов.
Россияне 43 и 25 лет были задержаны в одном из местных отелей в итальянской провинции Кротоне (регион Калабрия), где они скрывались от полиции.
Предоставленные этими постояльцами документы показались служащему гостиницы фальшивыми, после чего он обратился в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили неподалеку от отеля парусную лодку, на борту которой находился 51 нелегал.
Задержанным россиянам будут предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Дании задумали отправить мигрантов-преступников на необитаемый остров.
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