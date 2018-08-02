Двух россиян задержали в Италии за незаконную перевозку иммигрантов

Итальянские полицейские задержали двух граждан РФ по подозрению в причастности к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов.

Россияне 43 и 25 лет были задержаны в одном из местных отелей в итальянской провинции Кротоне (регион Калабрия), где они скрывались от полиции.

Предоставленные этими постояльцами документы показались служащему гостиницы фальшивыми, после чего он обратился в полицию. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили неподалеку от отеля парусную лодку, на борту которой находился 51 нелегал.

Задержанным россиянам будут предъявлены обвинения в незаконной перевозке людей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Дании задумали отправить мигрантов-преступников на необитаемый остров.