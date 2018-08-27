При обрушении кровли подземного перехода в Саратове пострадал подросток

В результате обрушения кровли подземного перехода около остановки общественного транспорта в Саратове был травмирован подросток.

«Врачи скорой помощи в четверг доставили в больницу ребенка 14 лет, который пострадал при обрушении кровли подземного перехода», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава региона.

В настоящее время мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Причиной обрушения могло стать большое скопление снега на кровле, сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ.

Однако в администрации Саратова это предположение опровергли, заверив, что снег с кровли был убран. «Кровля была расчищена от снега, ребенок взобрался на крышу и уже под ним кровля обвалилась», — пояснила собеседница агентства.

На прошедшем накануне совещании, посвященном неудовлетворительной уборке снега на территории Саратова, мэр города Михаил Исаев порекомендовал подчиненным ездить на работу на автобусе, чтобы самим получить представление о том, как саратовцы добираются на работу в «часы пик».

«Ридус» также писал о том, что жители Саратова устроили в соцсетях конкурс фотографий самых невероятных сосулек.