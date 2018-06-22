В Лас-Вегасе показали навигаторы будущего

Компания Hyundai представила на выставке CES в Лас-Вегасе прототип автомобильной навигационной системы с голографической дополненной реальностью.

Сообщается, что разработку показали на базе корейского седана Genesis G80.

Систему навигации с голографической дополненной реальностью создали инженеры швейцарской компании российского происхождения WayRay. Согласно проекту, современный навигатор — это огромный проекционный дисплей, который передает 3D-изображение на дорогу так, чтобы оно было видно водителю.

Такая система позволила компании создать перед водителем виртуальное пространство размером 3152×1310 миллиметров.

Во время поездки в режиме реального времени водитель видит подсказки, например, скоростные знаки, полосы или предупреждения о ремонте дорог.

Виртуальное изображение транслируется на расстояние порядка 15 метров от водителя и автоматически подстраивается под нужную высоту. В отличие от обычных проекционных экранов, картинка проецируется сквозь ветровое стекло, — сообщалось на презентации.

Авторы проекта надеются, что их навигационная система в будущем сможет различать пешеходов и велосипедные дорожки. Также разработчики хотят добавить дополнительные, но полезные функции — прогноз погоды и информацию о сигналах светофора.