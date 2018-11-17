Организаторы лотереи выманили деньги у жителя Подмосковья

Житель Подмосковья обратился с заявлением в полицию на организаторов лотереи Goops Hashcjnnec, передает РЕН ТВ.

По словам 53-летнего мужчины, на сайте лотереи ему предложили ответить на шесть вопросов и пообещали около 130 тысяч рублей за правильные ответы.

Затем игроку было предложено перевести с его банковской карты более 6 тысяч рублей на счет лотереи.

Несмотря на то, что мужчина выполнил все требования, обещанный выигрыш он так и не получил, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 1 января по итогам новогоднего тиража «Русского лото» был разыгран миллиард рублей. По 500 миллионов рублей выиграли жители Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Однако, как писал URA.RU 6 января, победители главного розыгрыша 2018 года до сих пор не объявились.