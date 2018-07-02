На западе Великобритании найден необычный могильник

Команда английских археологов, проводившая раскопки в деревне Грейт Уилнетем на территории графства Суффолк, обнаружила древнеримское кладбище IV века.

Интересно, что почти половина найденных скелетов была обезглавлена, сообщают археологи.

Охранно-спасательные раскопки в этой деревне начались из-за строительства новых зданий и дороги. Чтобы избежать вероятность повреждения древних артефактов ученые провели раскопки. И не прогадали.

Во время работ археологи обнаружили 52 скелета, 20 из них были обезглавлены. В некоторых погребениях черепа размещались внизу около ног.

Анализ показал, что обезглавливание происходило уже после смерти, о чем свидетельствуют аккуратные срезы. Если бы голову отсекли при жизни, как это бывает во время казней, разрез получился бы более небрежным и был расположен сзади.

Авторы исследования рассказали, что большинство погребенных — это мужчины и женщины старше 40 лет. Только трем покойным было меньше 18 лет.

Останки людей хорошо сохранились, благодаря чему ученые провели лабораторные анализы. Исследование костей показало, что рацион питания у умерших был довольно-таки разнообразный, они вели активный образ жизни, и, возможно, занимались сельскохозяйственной деятельностью.

Эти данные согласуются с историческими источниками, сообщили ученые.

Так, в римский период с середины I до начала V веков эта область была развитым и густонаселенным районом. Ранее на территории графства Суффолк уже находили артефакты — наиболее известным является крупнейший клад римского серебра IV века.

Новая находка стала сенсационной. Римляне хоронили своих усопших по традициям, мало отличающимся от современных, но почти на каждом кладбище можно найти «белую ворону» — одного или двух человек, погребенных вопреки установленным правилам. Однако на этот раз «исключением» стало 40% покойных, и этому еще предстоит найти объяснение, — рассказали археологи.

По предварительной оценке, древние местные жители могли исповедовать римский культ, в основе которого было особое почитание головы, и ее отсечение являлось важной частью ритуала.