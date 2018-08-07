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Астрономы рассказали о процессе «старения» белых карликов

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  • 10 января 2019, 12:27
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Уорикского университета опубликовали исследование, в котором подтверждается гипотеза о замедленной эволюции белых карликов, многие из которых превратились в гигантские космические кристаллы.

Астрономы с помощью космического телескопа Gaia на протяжении нескольких лет наблюдали за 15 000 белыми карликами, которые находятся на расстоянии до 300 световых лет от Солнца.

Напомним, что белый карлик — это распространенный тип звезд с малой светимостью, которые уже завершают свой эволюционный ход.

В таком состоянии они могут находиться миллиарды лет, и белые карлики составляют несколько процентов от общего числа звезд в нашей Галактике.

Авторы нового исследования решили проверить давнюю гипотезу, согласно которой при непрерывном понижении температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода.

Этот процесс подогревает звезду, замедляя ее угасание и старение.

Во время своего исследования ученые установили температуру и возраст белых карликов, основываясь на цвет и светимость звезд.

Работа подтвердила избыток сравнительно молодых белых карликов — по нашим оценкам, в некоторых старение звезды замедлилось на целых 2 млрд лет. Подпитывает их энергия кристаллизации, — пояснили авторы исследования.

Как показали дальнейшие исследования, ядро белого карлика состоит в основном из углерода, кислорода и других «металлов». Из-за огромного давления их атомы теряют внешние электроны и сжимаются в очень плотную, положительно заряженную жидкость, а когда происходит понижение температуры жидкость начинает кристаллизоваться.

Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции. Это значит, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы, — пояснил автор работы Пьер-Эммануэль Трембле.

Напомним, что Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 миллиардов лет.

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