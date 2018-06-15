найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

00179

На телескопе «Хаббл» произошла авария

Small 8c0837760a
  • 10 января 2019, 11:54
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Сотрудники NASA сообщили об аварии на космическом телескопе «Хаббл» — перестала работать широкоформатная камера WFC 3 (Wide Field Camera 3).

Астрономы пояснили, что она была основным инструментом телескопа.

В заявлении NASA говорится, что камера телескопа «Хаббл» перестала работать 8 января в 20:23 по московскому времени.

Сейчас специалисты агенства пытаются решить эту проблему, параллельно запустив три резервные камеры на борту телескопа. Сообщается, что научная миссия «Хаббла» не будет приостанавливаться.

Причина поломки до сих пор неизвестна.

Напомним, что эта не первая поломка телескопа. Осенью 2018 года из шести существующих гироскопов «Хаббла» три вышли из строя. Гироскоп — это навигационный прибор для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении.

Сначала ученые на секунду выключили гироскоп, а затем включили снова. Как и предполагалось, решению проблемы это не помогло. Тогда команда запрограммировала телескоп на выполнение нескольких резких маневров.

Инженеры надеялись, что центровка гироскопа сбилась и резкие маневры смогут вернуть цилиндр внутри гироскопа на место. Это сработало и гироскоп перестал отправлять неверные данные о скорости вращения телескопа.

Сейчас телескоп работает в обычном режиме, но проблема с камерой еще не решена.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
82111882читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
13240120читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

3016225читать позжечитаю позже

Экономика
Советы
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей15 июня 2018

Что делать, если вам звонят из неизвестного вам банка и требуют вернуть деньги, которых вы не брали.

711293830читать позжечитаю позже