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В США заметили гибель российского военного спутника

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© Роскосмос/Антон Шкаплеров

Американские эксперты заявили о гибели российского спутника предупреждения о ракетном нападении «Космос-2430». По данным американцев, спутник 5 января сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

Информацию о спутнике поступила сразу от двух источников — специалистов информационного ресурса станции слежения SatTrackCam Leiden и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, сообщает РИА Новости.

По сведениям ТАСС, аппарат был выведен на орбиту 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и выработал свой ресурс к 2014 году.

В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как американские СМИ заподозрили Россию в испытаниях особой ракеты, которая способна сбивать спутники противника или оперативно доставлять на орбиту собственные мини-спутники.

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