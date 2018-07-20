В США заметили гибель российского военного спутника
- 10 января 2019, 06:57
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Американские эксперты заявили о гибели российского спутника предупреждения о ракетном нападении «Космос-2430». По данным американцев, спутник 5 января сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.
Информацию о спутнике поступила сразу от двух источников — специалистов информационного ресурса станции слежения SatTrackCam Leiden и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, сообщает РИА Новости.
По сведениям ТАСС, аппарат был выведен на орбиту 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и выработал свой ресурс к 2014 году.
В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как американские СМИ заподозрили Россию в испытаниях особой ракеты, которая способна сбивать спутники противника или оперативно доставлять на орбиту собственные мини-спутники.
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