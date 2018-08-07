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В Белоруссии осужден на казнь первый в 2019 году преступник

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© ПЦ "Весна"

В Белоруссии вынесен первый в 2019 году смертный приговор, его получил за двойное убийство 36-летний житель Бобруйска Александр Осипович. Суд установил, что мужчина хладнокровно расправился с двумя девушками, с которыми незадолго до того познакомился в кафе.

«На суде, который начался еще 4 декабря в Бобруйске, выяснилось, что около 7 часов утра 20 июля в милицию позвонила молодая женщина и стала кричать, что ей угрожают, просила о помощи. Она с подругой закрылась в ванной комнате, а к ним пытается вломиться мужчина. Однако женщина неправильно указала место, где они находятся, поэтому милиция долго разыскивали дом и квартиру», — сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

На другой день оперативники задержали ранее судимого Осиповича, а в ванной комнате квартиры его матери нашли изуродованные тела двух молодых женщин со следами насильственной смерти. В крови жертв была обнаружена высокая концентрация алкоголя, пьян был и сам убийца. Тем не менее, он был признан вменяемым, осознающим на момент преступления свои действия, а также уличен в попытке избавиться от трупов.

Свою вину Осипович признал частично, а на суде просил не лишать его жизни, чтобы иметь возможность выплатить компенсацию родственникам убитых.

Напомним, в России действует мораторий на смертную казнь и высшей мерой наказания является пожизненный срок лишения свободы в колонии сторого режима. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.

В Белоруссии смертная казнь была поддержана народом на референдуме в 1996 году. Казнь может быть назначена по суду мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет. Производится казнь путем расстрела.

Ранее «Ридус» рассказывал о предложении священника вернуть смертную казнь за педофилию и коррупцию.

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