Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о возможности начала новой полномасштабной войны в Европе. Заявление прозвучало в ходе заседания «Военного общества Норвегии».

«Есть много признаков того, что мы движемся к миру, который более нестабилен, чем мы привыкли видеть в течение долгого времени. Сразу несколько крупных держав борются за господство. Западному мировому порядку в том виде, в котором мы его знаем, бросают вызов как извне, так и изнутри», — заявил Бакке-Йенсен.

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны принимать во внимание: вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — добавил он.

Военную угрозу министр связал, в том числе, с политикой России: «Изменения в российском поведении напрямую касаются безопасности норвежцев и союзников. Россия не является глобальным соперником для США и Запада. Но цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей».

Стенограмма выступления Бакке-Йенсена опубликована на сайте норвежского правительства.

Заявление министра обороны Норвегии прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий напомнил, что «война в Европе началась в 1999 году» и начал ее военный блок НАТО — разбомбив Белград и устроив разрушительную войну, которая привела к распаду Югославии.

«Сейчас, если Украину можно считать какой-то частью Европы, даже если она третьесортная, — то Великобритания и Соединенные Штаты уже развязали гражданскую войну на ее территории. Война в Европе уже идет. Но Норвегии это не касается», — цитирует Милонова ФАН.



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