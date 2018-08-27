Из-за действий коллекторов дети получили ожоги и отравление угарным газом

Двое детей и их мать пострадали в результате поджога их квартиры в Москве коллекторами.

Пожарные вовремя успели эвакуировать прямо из окна женщину и детей, получивших отравление угарным газом и ожоги.

Пострадавших спустили с балкона 4-го этажа с помощью автолестницы, сообщает РЕН ТВ.

Как пишет ФАН, квартиру подожгли из-за неоплаченного кредита, который мать двоих детей взяла в банке в 2018 году.

В конце декабря коллекторы начали оставлять записки с угрозами, а также метить двери квартиры краской, а 5 января неизвестные подожгли дверь.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Телеканалу удалось выяснить, что три года назад отец этого семейства взял в кредит 300 тысяч рублей на ремонт машины и два года исправно платил. Однако с сентября 2018 года возникли финансовые трудности, в результате чего за три месяца просрочки семья задолжала банку 36 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коллекторы разместили в Сети непристойные фотос дочерью должника.

«Ридус» также писал о том, что в Татарстане завели уголовное дело на коллекторов, которые угрожали расправой 92-летнему ветерану Юрию Величко за задолженность по платежам ЖКХ.