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Из-за действий коллекторов дети получили ожоги и отравление угарным газом

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Двое детей и их мать пострадали в результате поджога их квартиры в Москве коллекторами.

Пожарные вовремя успели эвакуировать прямо из окна женщину и детей, получивших отравление угарным газом и ожоги.

Пострадавших спустили с балкона 4-го этажа с помощью автолестницы, сообщает РЕН ТВ.

Как пишет ФАН, квартиру подожгли из-за неоплаченного кредита, который мать двоих детей взяла в банке в 2018 году.

В конце декабря коллекторы начали оставлять записки с угрозами, а также метить двери квартиры краской, а 5 января неизвестные подожгли дверь.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Телеканалу удалось выяснить, что три года назад отец этого семейства взял в кредит 300 тысяч рублей на ремонт машины и два года исправно платил. Однако с сентября 2018 года возникли финансовые трудности, в результате чего за три месяца просрочки семья задолжала банку 36 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что коллекторы разместили в Сети непристойные фотос дочерью должника.

«Ридус» также писал о том, что в Татарстане завели уголовное дело на коллекторов, которые угрожали расправой 92-летнему ветерану Юрию Величко за задолженность по платежам ЖКХ.

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Комментарии (1)

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    Гений вчера, 23:32

    А Вы знаете, это уже никого не удивляет. Мы так часто читаем о трагедиях и смерти, что теперь для нас это как с добрым утром. Пока нас это не коснется лично. Кто виноват и что делать!? Мы люди, считаем себя самыми умными во вселенной, а просчитать последствия каких либо действий не в состоянии. Из поколения в поколение мы живем по одному и тому же принципу, царь и раб. И пока эта цепочка не нарушится в лучшую сторону, мы так и будем жить. 21 век, и мы человечество просто обязаны выходить на уровень выше. Не в плане цифровой эпохи, хотя это тоже не мало важно, но она должна стоять на ступень ниже. Логика! Должна быть выше всего. Но не такая, которую мы все знаем и со своими стандартами, которая закладывается с детства. Кстати все стандарты закладываются с детсва. Но не все стандарты верны так, как мы это понимаем. Это сложная тема и не каждый поймет. Просто в кратце, если ничего не изменится, лет так через 200 либо все сдохнем, либо вернемся к истоками бабубы.

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