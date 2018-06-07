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Русская женщина собралась возглавить муниципалитет в Турции

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© twitter.com

Этническая русская может впервые в истории стать главной одного из муниципальных органов Турции.

О своей готовности баллотироваться на муниципальных выборах по району Аланья в провинции Анталья заявила 35-летняя Анастасия Петрова-Четинкая, сообщает агентство Анадолу.

Она намерена претендовать на пост главы муниципалитета в качестве независимого кандидата.

Переехав в Аланью в 2010-м, Петрова-Четинкая получила год назад турецкое гражданство.

В случае победы на выборах она пообещала уделять особое внимание развитию туристической сферы региона.

«Я обладаю необходимым опытом работы, подготовила программу действий и сформировала свою команду, — цитирует ее агентство. — Этническая принадлежность — не минус для меня».

Муниципальные выборы в Турции состоятся 31 марта.

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