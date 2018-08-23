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Экипаж арестованного в Турции российского судна объявил голодовку

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© vk.com

В связи с невыплатой зарплаты объявили голодовку 10 моряков российского судна Streamline, которое было арестовано в Турции.

Арест был наложен турецкой стороной из-за долгов по топливу и сборам.

«Экипаж судна объявил голодовку с сегодняшнего дня в связи с задолженностью многомесячной зарплаты в размере 90 тыс. долларов», — сообщил «Интерфаксу» председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

По его словам, нынешний владелец судна решает вопрос по снятию ареста, чтобы расплатиться с членами экипажа и вернуть их домой.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, в настоящее время проводится проверка по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты десяти морякам судна Streamline.

«По данным, опубликованным в СМИ, судовладелец с июня 2018 года не выплачивал зарплату десятерым членам экипажа судна Streamline — девяти россиянам и гражданке Украины», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Ранее «Ридус» писал о том, что в порту южнокорейского города Пусан арестовали российское судно «Николай Касаткин» после того, как его экипаж пожаловался в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на долги по зарплате.

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