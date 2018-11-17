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За похищенную жену мультимиллионера потребовали выкуп в криптовалюте

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© pixabay.com

Девять миллионов евро в криптовалюте Monero потребовали в качестве выкупа за похищенную 68-летнюю жену одного из самых богатых предпринимателей Норвегии Тома Хагена.

Как сообщает Aftenposten, женщину похитили еще 31 октября 2018 года, однако в полиции рассказали об этом преступлении только сейчас.

Согласно имеющимся данным, супругу Хагена вывезли из ее дома возле Осло. Предположительно, на нее напали, когда она мылась в душе.

Содействие в поиске похитителей Норвегии оказывают Европол и Интерпол.

В 2018 году состояние Хагена составляло свыше 1,7 миллиардов норвежских крон (более 199 миллионов евро), пишет издание. В списке богатейших людей Норвегии он занял 172-е место. Основную часть доходов предпринимателю приносит основанная им энергетическая компания Elkraft.

Ранее сообщалось, что в Абхазии похитили петербургского предпринимателя, главу холдинга «Полиграфоформление» Максима Яковлева, и потребовали за него в качестве выкупа 200 миллионов рублей.

Как писал «Ридус», 13 июля 2018 года спецназ освободил похищенного владельца агрокомплекса «Орловская нива» Сергея Будагова. Выяснилось, что к его похищению причастны цыгане, которые требовали за его освобождение 20 миллионов рублей.

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