Hyundai разработала шагающий робомобиль

Инженеры Hyundai представили на выставке CES в Лас-Вегасе прототип электромобиля-шагохода Hyundai Elevate. Предполагается, что авто будут использовать во время сложных спасательных операций в труднодоступных местах.

Разработчики автомобиля рассказали, что работали над проектом три года.

На выставке пояснили, что электромобиль-шагоход оснащен специальными робоногами, с помощью которых может ходить со скоростью около пяти километров в час. У робоног есть колеса, позволяющие авто не только ездить, но и ходить в труднодоступных местах.

Колеса могут вращаться под разными углами, что также позволит водителю проезжать через сложные места и, например, перешагивать ямы, — пояснили инженеры.

Разработчики надеются, что робомобиль пригодится в спасательных операциях на местах масштабных природных или техногенных катастроф.

Также автомобиль можно использовать в повседневной жизни, например, для транспортировки малоподвижных пассажиров. Как показано на фото внизу, электромобиль может доставлять человек к крыльцу дома.

Пока что в компании не назвали точные сроки выхода электромобиля, его стоимость и технические характеристики.