Орущая статуя стала объектом для шуток фотошоперов
- 09 января 2019, 18:44
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Пользователь портала Reddit увидел необычную статую во время путешествия по Италии. Она представляет собой мужчину, который что есть силы орёт, широко открыв рот и всем своим видом выражая крайнюю степень возмущения. Юзер выложил фотографию психованной статуи на сайт и призвал всех желающих расчехлить свои фотошопы. Результаты общего творчества получились очень смешными.
Вот сама статуя
А вот что из неё сделали шутники-фотошоперы
Какой вариант вам понравился больше всего?
Ранее героем битвы фотошоперов становился мужчина-садовод, который вырастил и показал миру гигантский огурец. Впечатлились все.
Войти через социальные сети: