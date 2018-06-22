найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

1010987

Орущая статуя стала объектом для шуток фотошоперов

Small dd3dc5f883
  • 09 января 2019, 18:44
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Пользователь портала Reddit увидел необычную статую во время путешествия по Италии. Она представляет собой мужчину, который что есть силы орёт, широко открыв рот и всем своим видом выражая крайнюю степень возмущения. Юзер выложил фотографию психованной статуи на сайт и призвал всех желающих расчехлить свои фотошопы. Результаты общего творчества получились очень смешными.

Вот сама статуя

А вот что из неё сделали шутники-фотошоперы

Какой вариант вам понравился больше всего?

Ранее героем битвы фотошоперов становился мужчина-садовод, который вырастил и показал миру гигантский огурец. Впечатлились все.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
15927795читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
261834730читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90179578читать позжечитаю позже

Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе22 июня 2018

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

60225686читать позжечитаю позже