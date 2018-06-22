Орущая статуя стала объектом для шуток фотошоперов

Пользователь портала Reddit увидел необычную статую во время путешествия по Италии. Она представляет собой мужчину, который что есть силы орёт, широко открыв рот и всем своим видом выражая крайнюю степень возмущения. Юзер выложил фотографию психованной статуи на сайт и призвал всех желающих расчехлить свои фотошопы. Результаты общего творчества получились очень смешными.

Вот сама статуя

А вот что из неё сделали шутники-фотошоперы

Какой вариант вам понравился больше всего?

Ранее героем битвы фотошоперов становился мужчина-садовод, который вырастил и показал миру гигантский огурец. Впечатлились все.