В Москве напали на муниципального депутата

На муниципального депутата московского округа Ломоносовский Кирилла Чиркина было совершено нападение.

В настоящее время он находится в больнице.

Инцидент произошел 8 января, уточняется на сайте Совета муниципальных образований Москвы (СМОМ).

«Мы призываем правоохранительные органы тщательным образом расследовать происшествие», — также говорится в сообщении.

По словам представителей СМОМ, они направили обращение в адрес начальника столичного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. В совете также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее сообщалось, что муниципальному депутату из Измайлово подкинули под дверь свиную голову.

«Ридус» также писал о том, что 8 июля 2018 года произошло нападение на депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Неизвестный мужчина вытащил Жигарева из автомобиля и, повалив его на землю, начал избивать.