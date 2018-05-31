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Воссоздан череп ихтиозавра, жившего 200 миллионов лет назад

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  • 09 января 2019, 15:49
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Команда палеонтологов из Манчестерского университета провела исследование, в ходе был изучен почти метровый череп гигантского ихтиозавра, найденного более 60 лет назад.

С помощью современных компьютерных технологий специалисты создали 3D-модель останков, включая те детали черепа, что довольно редко сохраняются в природе.

Ученые рассказали, что останки принадлежат ископаемому, которое жило на Земле около 200 миллионов лет назад. Его кости обнаружили в 1995 году, но начали изучать совсем недавно.

Несмотря на то, что на территории Великобритании уже были обнаружены тысячи останков ихтиозавров, этот образец особенно важен, так как сохранен в трехмерном виде и содержит редкие кости черепа, пояснили авторы исследования.

Сразу же после находки останки были идентифицированы как Ichthyosaurus communis, но спустя некоторое время, подробнее исследовав кости, ученые пришли к выводу, что перед ними редчайший вид ихтиозавра. Ему дали название Protoichthyosaurus prostaxalis.

На сегодняшний день это самый крупный из известных науке видов. Череп этого ихтиозавра в два раза длиннее любого другого представителя Protoichthyosaurus.

При подготовке к новому исследованию ученые хотели лишь восстановить череп, чтобы потом выставить в музее, но процесс реставрации решили продлить из-за отличной сохранности останков. Кроме того, кости черепа хорошо реагировали на КТ-сканирование, позволяя фиксировать их форму в цифровом виде и видеть их внутренние детали.

Тогда ученые решили провести дополнительные исследования останков и сделали компьютерную томографию, которая позволила отформатировать недостающие элементы в цифровом виде и напечатать их на 3D-принтере в натуральную величину.

С помощью томографии палеонтологам удалось рассмотреть мелкие трещины в костях черепа.

Ниже вы можете посмотреть процесс создания полного черепа.

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