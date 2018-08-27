Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) участника хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова.

Тепляков был осужден на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации и отбывал наказание в исправительной колонии № 5 на территории Санкт-Петербурга.

Решение о его освобождении было принято 17 декабря, сообщает ТАСС.

Лидер группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев был задержан в октябре 2016 года.



В феврале 2017 года стали известны имена еще двух фигурантов уголовного дела, связанного с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай». Наряду с ее лидером Владимиром Аникеевым с начала декабря 2016 года в СИЗО находились его знакомый Константин Тепляков и Александр Филинов.

Константин Тепляков был в списке друзей Владимира Аникеева во всех популярных социальных сетях. Согласно аккаунтам, в 2005 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, затем несколько лет трудился разработчиком компьютерных игр Destiny Sphere, NetWars и Astronix, с 2007 года ушел на вольные хлеба и переехал в Таиланд, а в октябре 2016 года сообщал, что «полгода как» перебрался в Киев.

Как писал «Ридус», в апреле 2017 года потерпевшими по делу хакерской группы были признаны помощник президента России Андрей Белоусов и гендиректор МИА «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев.

Кроме того, в деле содержались эпизоды взлома почты работавшего в Сбербанке Евгения Кислякова, Елены Морозовой из группы «Сумма», работающего в администрации президента Тимура Прокопенко и пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой.

В июле 2017 года уголовное дело против Аникеева было направлено Генпрокуратурой РФ в Мосгорсуд.



В августе прошлого года лидер «Шалтая-Болтая», осужденный на два года, был выпущен на свободу.

«Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей», — сообщил тогда его адвокат Руслан Коблев. Согласно внесенным в статью 72 УК РФ поправкам, один день нахождения в СИЗО с июля прошлого года приравнивается к полутора дням пребывания в колонии общего режима.