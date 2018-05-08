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Супергероев из комиксов превратили в женщин-пышек

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  • 09 января 2019, 14:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Бразильский художник Эдуардо Сантос (Eduardo Santos), известный в Сети под именем Эдулл (Edull), уверен, что каждый человек может стать персонажем знаменитых комиксов Marvel и DC. Поэтому он создал серию необычных иллюстраций, в которых нарисовал супергероев в образах женщин с пышными формами.

«Я хочу показать миру, что все женщины прекрасны. Они отличаются с визуальной и социальной точки зрения, но они прекрасны все без исключения. Критики говорят мне, что я прославляю ожирение и что это плохо, но кто я такой, чтобы указывать кому-либо, что делать со своим телом. Я не знаю, почему эти люди толстые, и мне это неважно. Я художник, и я хочу дать людям с пышными формами почувствовать себя уверенными и счастливыми. Я прославляю разнообразие жизни и красоты!» — говорит иллюстратор, который занимается тематикой плюс-сайз уже более шести лет.

Супергёрл

Женщина-кошка

Женщина-паук

Тор

Шторм

Железная женщина

Бэтвумен

Чудо-женщина

Росомаха

Капитан Америка

А вот жизнерадостный автор этих иллюстраций

И вдохновившие его модели

А вы что думаете о бодипозитиве?

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