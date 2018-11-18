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На спутнике Юпитера засекли извержение вулкана

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  • 09 января 2019, 12:26
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» прислала завораживающий снимок извержения вулкана на спутнике Юпитера — Ио.

Ио — самый близкий к планете из четырех галилеевых спутников. Назван в честь мифологической Ио — жрицы Геры и возлюбленной Зевса.

Снимки были сделаны 21 декабря во время 17-го пролета станции около Юпитера и его ближайшего спутника. Астрономы знали, что на поверхности Ио находится около 400 действующих вулканов, и на новых снимках это отчетливо видно.

Извержение вулкана на спутнике Ио

Сообщается, что станция «Юнона» снимала поверхность Ио больше часа, чтобы получить удачные фотографии. Кадры удались за счет того, что солнечный свет отразился от еще одного юпитерского спутника — Европы — и осветил ушедшую в тень Ио.

Главной миссией «Юноны» является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра, но, проходя мимо спутников планеты, станция все равно делает несколько снимков.

Тем более что на борту станции находится инструмент JIRAM, чувствительный к инфракрасному излучению, что дает прекрасную возможность изучать вулканическую активность Ио.

Недавно «Ридус» рассказывал о молниях на Юпитере. Несмотря на то, что планету изучают не первый год, она таит еще много необъяснимого.

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