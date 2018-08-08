Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

В Москве и области к концу нынешней недели значительно потеплеет, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам метеоролога, днем в воскресенье, 13 января, температура воздуха ожидается от 2 до 7 градусов ниже нуля, что выше климатической нормы на 3—4 градуса.

«Завтрашний день будет еще с температурой воздуха ниже климатической нормы, а начиная с пятницы температура будет повышаться как за счет ночной, так и за счет дневной температуры», — приводит агентство слова синоптика.

Соответственно, в четверг, 10 января, по прогнозам специалистов, ночью в Москве и Подмосковье будет еще достаточно холодно: ночью от 12 до 17 градусов мороза, а днем — 8—13 градусов ниже нуля.

Ранее, как писал «Ридус», синоптики сообщали, что в первый рабочий день 2019 года, 9 января, в столице будет 10—12 градусов мороза. Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749 миллиметров ртутного столба. Ночью столбик термометра покажет 13 градусов ниже нуля.