В Подмосковье убили майора полиции
- 09 января 2019, 09:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Подольске во время конфликта погиб полицейский из Тверской области, сообщает ФАН.
Мужчина скончался от множественных ножевых ранений в районе головы и шеи.
Инцидент произошел в среду, 9 января, около 04:00 по московскому времени.
Как сообщил источник агентства, в момент инцидента полицейский не был на службе.
По предварительным данным, причиной убийства полицейского стала ревность, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, трагедия произошла в одном из жилых домов на улице Академика Доллежаля.
Подозреваемый в убийстве — Исаев Алексей Геннадьевич 1978 года рождения — выпивал с полицейским, который, будучи в отпуске, приехал в гости к своей возлюбленной — соседке Исаева по коммунальной квартире.
Глава пресс-службы управления МВД по Тверской области подтвердил ТАСС убийство полицейского в подмосковном Подольске.
По его словам, погибший 40-летний Максим Дунаев проходил службу дознавателем в звании майора полиции в Весьегонском районе Тверской области.
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