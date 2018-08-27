В Подмосковье убили майора полиции

В подмосковном Подольске во время конфликта погиб полицейский из Тверской области, сообщает ФАН.

Мужчина скончался от множественных ножевых ранений в районе головы и шеи.

Инцидент произошел в среду, 9 января, около 04:00 по московскому времени.

Как сообщил источник агентства, в момент инцидента полицейский не был на службе.

По предварительным данным, причиной убийства полицейского стала ревность, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, трагедия произошла в одном из жилых домов на улице Академика Доллежаля.

Подозреваемый в убийстве — Исаев Алексей Геннадьевич 1978 года рождения — выпивал с полицейским, который, будучи в отпуске, приехал в гости к своей возлюбленной — соседке Исаева по коммунальной квартире.

Глава пресс-службы управления МВД по Тверской области подтвердил ТАСС убийство полицейского в подмосковном Подольске.

По его словам, погибший 40-летний Максим Дунаев проходил службу дознавателем в звании майора полиции в Весьегонском районе Тверской области.