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Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем

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© visualhunt.com

Главврач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева заявила, что видео с новорожденным, которому заклеили рот пластырем, сняла одна из пациенток медучреждения.

Угурчиева подала заявления во все структуры для проведения проверки этого инцидента.

В результате проверкой появившегося в соцсетях ролика занялась прокуратура Ингушетии.

«По факту появившегося в социальных сетях видеоролика, где запечатлен младенец с приклеенной к лицу пластырем соской, проводится прокурорская проверка, соответствующее распоряжение дал прокурор республики», — сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Главврач утверждает, что вины медработников нет, а видео сняла пациентка центра, пока медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате. «Мы склоны думать, что и пластырь закреплен был ею же», — добавила Угурчиева.

По ее словам, вред здоровью ребенка не был причинен, а вот сам факт публикации ролика в Сети нанес моральный ущерб работникам перинатального центра и пациенткам медучреждения.

Она также уточнила, что ребенок родился недоношенным и находится на лечении в перинатальном центре с 24 сентября вместе с матерью, которая в день происшествия вынуждена была отлучиться к старшему ребенку.

Накануне «Ридус» писал о том, что в Сети горячо обсуждают видео с новорожденным, которому закрыли рот пустышкой, а сверху прилепили лейкопластырь. В комментарии к ролику его автор сообщила, что ребенок находится в палате интенсивной терапии, которая никак не обогревается.

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