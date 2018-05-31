Фигуристка Медведева снялась с Серебряковым в канадском фильме

За время своего пребывания в Канаде российская фигуристка Евгения Медведева успела сняться в кино.

Она сыграла саму себя в канадском художественном фильме под названием The Petrichor.

Как сообщает IMDb, главную роль в картине исполнил российский актер Алексей Серебряков. Он сыграл тренера по фигурному катанию, который помогает 30-летней спортсменке вернуться на лед.

Дата выпуска ленты еще не определена. Сообщается только, что в настоящее время производство фильма находится на стадии постпродакшна.

Как известно, после смены тренера и переезда в Канаду 19-летнюю Медведеву стали преследовать неудачи. На недавнем чемпионате России по фигурному катанию она заняла лишь седьмое место.