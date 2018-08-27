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В 2019 году ожидается рост цен на смартфоны

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Из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС смартфоны могут подорожать в России на 10%, предположил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Тем не менее, он убежден, что благодаря появлению на рынке ряда новых моделей в 2019 году в России будет продано более 33 миллионов смартфонов.

Кусков также рассказал «Российской газете» о том, что в последнее время наблюдается смещение спроса россиян на смартфоны среднего и высшего ценовых сегментов. По его словам, сейчас многие готовы заплатить за функциональный смартфон не менее 15 тысяч рублей. Такие гаджеты отвечают всем современным требованиям — имеют экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей и возможность быстрой зарядки.

Росту продаж более дорогих моделей также способствует рассрочка, отметил он.

Как сообщили изданию в группе «М.Видео-Эльдорадо», продажи смартфонов стоимостью 10−20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей выросли за девять месяцев 2018 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В итоге средняя цена смартфонов увеличилась на 20%.

Ранее «Ридус» писал о 7 трендах, которые можно будет увидеть в смартфонах 2019 года.

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