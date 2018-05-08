Названы 10 самых опасных для женщин стран мира

Агентство Reuters составило список из 10 стран мира, которые представляют для женщин наибольшую опасность.

При составлении рейтинга учитывались разнообразные риски, угрожающие представительницам слабого пола. В число этих рисков попали сексуальное насилие и торговля людьми, а также низкий уровень жизни и здравоохранения.

В результате самой опасной страной оказалась Индия, где широкое распространение получили сексуальное насилие и работорговля.

Второе место в списке занял Афганистан, где женщины страдают от действий боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан», а также испытывают проблемы с доступом к медицине и при устройстве на работу.

На третьей строчке расположилась Сирия, где женщинам приходится жить в условиях продолжающихся боевых действий, подвергаться насилию и не иметь доступа к медицинскому обслуживанию.

Схожие проблемы существуют в Сомали, Саудовской Аравии, Пакистане, Демократической Республике Конго, Йемене и Нигерии. Эти страны заняли места с 4-го по 9-е.

Самыми большими опасностями в США, которые замкнули десятку, названы сексуальное насилие, принуждение к половому акту и отсутствие доступа к правосудию.

Ранее были составлены списки самых опасных для женщин городов и самых опасных для туристов стран.

Кроме того, были названы самые опасные города в мире.

