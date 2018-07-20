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Ди Каприо допросили по делу о коррупции

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© Facebook

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо допросили в закрытом режиме в рамках так называемого «малайзийского дела», сообщает Hollywoodreporter.

Речь идет о международной схеме отмывания денег, которую якобы использовали для финансирования производства фильма «Волк с Уолл-стрит», в котором Ди Каприо исполнил роль известного мошенника.

Актеру пришлось давать показания о своей роли в многомиллиардном коррупционном скандале, затронувшем также и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures, которая принимала участие в создании упомянутой картины Мартина Скорсезе.

Как пишет издание, следователи пытаются выяснить, существует ли связь между фондом Ди Каприо и малайзийской схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

При этом актер не считается центральной фигурой расследования, а лишь проходит свидетелем по этому коррупционному делу.

Ранее Ди Каприо уже пытались уличить в незаконных финансовых махинациях. В октябре 2016 года директор швейцарского благотворительного фонда имени Бруно Мансера заявил, что Ди Каприо легализовал через свой фонд три миллиарда долларов криминальных денег из государственного малайзийского фонда 1MDB, и призвал актера уйти с поста посланника ООН по вопросам изменения климата.

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