СМИ: в Петербурге из-за массовой драки закрыли станцию метро

В Санкт-Петербурге из-за массовой драки закрыли станцию метро «Обводный канал», сообщает ФАН со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, на станции произошло столкновение двух молодежных группировок. В потасовке приняли участие от 15 до 20 человек.

По словам очевидцев, все молодые люди были одеты по-спортивному.

Как рассказали собеседники агентства, участники драки распыляли друг в друга перцовые баллончики.

Разборки между оппонентами закончились около 6 часов вечера. После это работники метро обнаружили, на станции рассыпан белый порошок неизвестного происхождения.

Согласно инструкции, они вызвали санэпидемстанцию и оцепили место происшествия. При этом всех пассажиров вывели из метро. В Сети позже появилось видео последствий стычки.