Стала известна скорость подводного беспилотника «Посейдон»

Российский стратегический беспилотный подводный аппарат «Посейдон» будет развивать максимальную скорость более 200 километров в час, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, беспилотник, покинувший подлодку, будет идти к цели с такой скоростью на глубине более одного километра.

«Посейдон» будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне, что значительно снижает сопротивление среды, — уточнил собеседник агентства.

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 километров в час, торпед — около 90 километров в час.

Беспилотник способен поражать авианосцы, отмечает РЕН ТВ.

Во время послания Федеральному собранию в марте нынешнего года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине. Кроме того, он отметил, что они будут способны достигать других континентов со скоростью, которая будет выше скорости подводных лодок, напоминает ФАН.

Как писал «Ридус», в июле Минобороны России объявило о завершении испытаний всех элементов и систем «Посейдона», а также представило ролик, демонстрирующий возможности этого беспилотного подводного аппарата.