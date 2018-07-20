найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

-203321

Польский митрополит Савва отказался признавать автокефальную ПЦУ

Small 25de0a1fdb

© kremlin.ru

Предстоятель Польской православной церкви митрополит Савва отказался признавать неканоническую Православную церковь Украины. Об этом владыка сообщил в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополит Варшавский и всей Польши, в частности, отметил, что возвратить «раскольнические церковные группы» к церковному служению можно лишь после их покаяния, а снять запрет на служение, наложенный в 1992 году на бывшего Киевского патриарха Филарета, имеет право только «тот, кто его налагал».

В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемому „митрополиту“ Епифанию, а в действительности светскому человеку, нанесен вред, — написал митрополит Савва в своем послании.

Как ранее сообщал «Ридус», 15 декабря 2018 года состоялся объединительный собор неканонической украинской автокефальной церкви, на которым ее предстоятелем был избран 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В Русской православной церкви итоги собора признавать отказались, назвав его «нелегитимным».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете
3016135читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4349570читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0113977читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

14927693читать позжечитаю позже