Польский митрополит Савва отказался признавать автокефальную ПЦУ

Предстоятель Польской православной церкви митрополит Савва отказался признавать неканоническую Православную церковь Украины. Об этом владыка сообщил в своем письме Константинопольскому патриарху Варфоломею, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополит Варшавский и всей Польши, в частности, отметил, что возвратить «раскольнические церковные группы» к церковному служению можно лишь после их покаяния, а снять запрет на служение, наложенный в 1992 году на бывшего Киевского патриарха Филарета, имеет право только «тот, кто его налагал».



В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. Так называемому „митрополиту“ Епифанию, а в действительности светскому человеку, нанесен вред, — написал митрополит Савва в своем послании.

Как ранее сообщал «Ридус», 15 декабря 2018 года состоялся объединительный собор неканонической украинской автокефальной церкви, на которым ее предстоятелем был избран 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В Русской православной церкви итоги собора признавать отказались, назвав его «нелегитимным».