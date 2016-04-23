найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

6025040

Финские власти обвинили россиянина в организации нелегальной миграции

Small 25de0a1fdb

Гражданину России грозит до 3 месяцев тюрьмы за содействие незаконной миграции на территорию Финляндии, сообщает в четверг финская телекомпания Yle. По данным СМИ, дело задержанного россиянина бангладешского происхождения поступило в прокуратуру в конце минувшего года, однако точные сроки вынесения судебного решения пока не уточняются.

В качестве максимального наказания за подобные деяния местным законодательством предусмотрена мера в виде двух лет лишения свободы. При этом, сторона обвинения настаивает на трех месяцах заключения.

По данным телеканала, в преступную схему, организованную задержанным, входил другой уроженец Бангладеша, не имеющий российского паспорта. Обвиняемый помог своему экс-соотечественнику получить Шенгенскую визу, предоставив не соответствующие действительности данные.

15 ноября оба мужчины пересекли российско-финскую границу на поезде «Лев Толстой», а спустя два дня их задержали в хельсинкском аэропорту Вантаа. По данным местных правоохранителей, оттуда задержанный планировал вылететь в Россию, а его подельник — в Португалию, где собирался незаконно остаться на ПМЖ.

В итоге несостоявшегося нелегала вернули в Москву, аннулировав его документы для въезда на территорию стран Шенгенского соглашения, а россиянина заключили под стражу. За соблюдением его прав сейчас следят сотрудники российского посольства в Хельсинки, передает ТАСС.

Несколькими месяцами ранее в граничащей с Финляндией Швеции к четырем месяцам тюрьмы приговорили еще одного гражданина РФ — капитана севшего на мель сухогруза BBC Lagos.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
7148686читать позжечитаю позже
Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4349570читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804226читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

25410387читать позжечитаю позже