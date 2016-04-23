Финские власти обвинили россиянина в организации нелегальной миграции

Гражданину России грозит до 3 месяцев тюрьмы за содействие незаконной миграции на территорию Финляндии, сообщает в четверг финская телекомпания Yle. По данным СМИ, дело задержанного россиянина бангладешского происхождения поступило в прокуратуру в конце минувшего года, однако точные сроки вынесения судебного решения пока не уточняются.

В качестве максимального наказания за подобные деяния местным законодательством предусмотрена мера в виде двух лет лишения свободы. При этом, сторона обвинения настаивает на трех месяцах заключения.

По данным телеканала, в преступную схему, организованную задержанным, входил другой уроженец Бангладеша, не имеющий российского паспорта. Обвиняемый помог своему экс-соотечественнику получить Шенгенскую визу, предоставив не соответствующие действительности данные.

15 ноября оба мужчины пересекли российско-финскую границу на поезде «Лев Толстой», а спустя два дня их задержали в хельсинкском аэропорту Вантаа. По данным местных правоохранителей, оттуда задержанный планировал вылететь в Россию, а его подельник — в Португалию, где собирался незаконно остаться на ПМЖ.

В итоге несостоявшегося нелегала вернули в Москву, аннулировав его документы для въезда на территорию стран Шенгенского соглашения, а россиянина заключили под стражу. За соблюдением его прав сейчас следят сотрудники российского посольства в Хельсинки, передает ТАСС.

Несколькими месяцами ранее в граничащей с Финляндией Швеции к четырем месяцам тюрьмы приговорили еще одного гражданина РФ — капитана севшего на мель сухогруза BBC Lagos.