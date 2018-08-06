Украинские полицейские избили конструктора госпредприятия «Антонов»

Киевская прокуратура выясняет обстоятельства нападения сотрудников полиции на авиаконструктора государственного предприятия «Антонов». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится досудебная проверка, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном в Facebook.

27 декабря 2018 года поступило заявление об избиении сотрудника Конструкторского бюро имени Антонова, якобы из-за его причастности к мошенническим действиям при обмене валюты, — написали представители прокуратуры.

Потерпевший указал, что нападавшие являлись сотрудниками правоохранительных органов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, полицейских подозревают в «нанесении легких телесных повреждений» и «превышении служебных полномочий», отмечается в заявлении.

Несколькими часами ранее ряд украинских СМИ сообщили о нападении на 81-летнего Виктора Ковальского — авиаконструктора, принимавшего участие в создании самолетов Ан-74 и Ан-225 «Мрия».

По имеющийся информации, злоумышленников было пятеро, среди них действительно находились сотрудники полиции. Сообщается, что на Виктора Ковальского мог по ошибке указать мужчина, пострадавший от действий валютного мошенника, после чего полицейские, не выясняя дополнительных обстоятельств, применили силу против пожилого человека.

На меня посыпались удары сзади и по голове, — рассказал журналистам сам пострадавший.

Результатам ошибочного задержания стало сотрясение мозга и ушибы спины, полученные 81-летним конструктором.

К сожалению, печальные инциденты с участием представителей правоохранительных служб регулярно происходят и в России. Две недели назад «Ридус» писал про иркутского полицейского, изнасиловавшего женщину в участковом пункте полиции.

Днем ранее Оренбургские стражи порядка избили 13-летнего подростка.