Знаки зодиака превратили в русалок

Американский художник Изайя Кит Стивенс (Isaiah Kit Stephens) пофантазировал на тему «А что если бы знаки зодиака были бы русалками» и создал серию фантазийных рисунков. Каждую из хвостатых красавиц он наделил особенным характером, а некоторым дал магические способности, вроде умения телепортироваться. Найдите свою русалочку!

Овен

Огненная внешность способна отпугнуть поклонников, но эти русалки — верные друзья, а ещё оптимисты и яркие лидеры.

Телец

Самые гуманные русалки, обладают добрым сердцем и умением любить. Всегда помогают тем, кто оказался в беде. Умеет маскироваться под больших медуз.

Близнецы

У этих русалочек по два хвоста, которые светятся. Весёлые, остроумные близняшки любят активные игры и спортивные занятия.

Рак

Эти мистические русалки умеют гипнотизировать. Едва прикоснувшись к человеку, они могут наполнить его счастьем или отчаянием. Очень могущественные существа, лучше с ними не шутить.

Лев

Эти магические русалки умеют управлять разумом, владеют пирокинезом — то есть способностью вызывать огонь и повышать температура тела. А также являются искусными воительницами.

Дева

Розовая русалка — редкое и красивое существо, чьи плавники ценятся браконьерами. Поэтому девы часто прячутся от глаз чужаков.

Весы

Эти крылатые русалки половину времени парят в небесах, половину времени — живут в океане. Отличаясь от всех остальных, они олицетворяют собой гармонию и равновесие.

Скорпион

Таинственные кровавые русалки видят красоту в мрачных вещах и мистических атрибутах, вроде черепов.

Стрелец

Кибер-русалки живут в подводном городе, построенном по последнему слову техники с использованием самых продвинутых, современных технологий.

Козерог

Эти загадочные русалки впитали в себя волшебные силы кристаллов, они умеют телепортироваться и перемещаться между мирами и вселенными.

Водолей

Русалки-водолеи обладают способностью превращать хвост в ноги. Но только в полнолуние, чтобы отправиться гулять.

Рыбы

Русалки-рыбки не любят тепло, зато мастерски управляют холодом и поэтому живут в самых холодных районах. Отличаются добротой и скрытностью.

Ранее «Ридус» рассказывал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.

Другая иллюстратор представила зодиакальный круг в образах мистических ведьм, а ещё одна сделала знаки зодиака ведьмами с кошками.

Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов. Рисовали в образах мифических богинь и причудливых кошек.

А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.