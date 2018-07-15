Знаки зодиака превратили в русалок
- 03 января 2019, 15:58
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Американский художник Изайя Кит Стивенс (Isaiah Kit Stephens) пофантазировал на тему «А что если бы знаки зодиака были бы русалками» и создал серию фантазийных рисунков. Каждую из хвостатых красавиц он наделил особенным характером, а некоторым дал магические способности, вроде умения телепортироваться. Найдите свою русалочку!
Овен
Огненная внешность способна отпугнуть поклонников, но эти русалки — верные друзья, а ещё оптимисты и яркие лидеры.
Телец
Самые гуманные русалки, обладают добрым сердцем и умением любить. Всегда помогают тем, кто оказался в беде. Умеет маскироваться под больших медуз.
Близнецы
У этих русалочек по два хвоста, которые светятся. Весёлые, остроумные близняшки любят активные игры и спортивные занятия.
Рак
Эти мистические русалки умеют гипнотизировать. Едва прикоснувшись к человеку, они могут наполнить его счастьем или отчаянием. Очень могущественные существа, лучше с ними не шутить.
Лев
Эти магические русалки умеют управлять разумом, владеют пирокинезом — то есть способностью вызывать огонь и повышать температура тела. А также являются искусными воительницами.
Дева
Розовая русалка — редкое и красивое существо, чьи плавники ценятся браконьерами. Поэтому девы часто прячутся от глаз чужаков.
Весы
Эти крылатые русалки половину времени парят в небесах, половину времени — живут в океане. Отличаясь от всех остальных, они олицетворяют собой гармонию и равновесие.
Скорпион
Таинственные кровавые русалки видят красоту в мрачных вещах и мистических атрибутах, вроде черепов.
Стрелец
Кибер-русалки живут в подводном городе, построенном по последнему слову техники с использованием самых продвинутых, современных технологий.
Козерог
Эти загадочные русалки впитали в себя волшебные силы кристаллов, они умеют телепортироваться и перемещаться между мирами и вселенными.
Водолей
Русалки-водолеи обладают способностью превращать хвост в ноги. Но только в полнолуние, чтобы отправиться гулять.
Рыбы
Русалки-рыбки не любят тепло, зато мастерски управляют холодом и поэтому живут в самых холодных районах. Отличаются добротой и скрытностью.
Ранее «Ридус» рассказывал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.
Другая иллюстратор представила зодиакальный круг в образах мистических ведьм, а ещё одна сделала знаки зодиака ведьмами с кошками.
Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов. Рисовали в образах мифических богинь и причудливых кошек.
А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.
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