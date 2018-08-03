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Windows 10 стала самой популярной настольной операционкой в 2018 году

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  • 03 января 2019, 11:56
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты Net Applications заявили о том, что Windows 10 стала самой популярной настольной операционной системой в мире.

В прошедшем 2018 году компания Microsoft была признана самой дорогой корпорацией в мире, а ОС Windows 10 обогнала своего конкурента — ОС Windows 7.

В компании пояснили, что на OC Windows 10 на сегодняшний день приходится 39,22% доли рынка настольных операционок, тогда как на «семёрку» — 36,9%. На это у Microsoft ушло три с половиной года.

Отмечается, что Windows 7 была выпущена почти 10 лет назад, и до сих пор пользуется спросом у пользователей. Но в 2018 году по популярности ее обогнала Windows 10, на которой работает более чем 700 миллионов устройств, включая ПК, планшеты, смартфоны и даже фирменные игровые консоли Xbox One.

Эксперты прогнозируют, что рост популярности этой ОС вырастет за следующие 5 лет, тем более, что в январе 2020 года компания Microsoft прекратит расширенную поддержку Windows 7. Поэтому компания будет агитировать своих пользователей перейти на Windows 10, считают специалисты.

Недавно «Ридус» рассказывал, как купить Windows 10 Pro всего за $12.

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