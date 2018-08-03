Windows 10 стала самой популярной настольной операционкой в 2018 году

Специалисты Net Applications заявили о том, что Windows 10 стала самой популярной настольной операционной системой в мире.

В прошедшем 2018 году компания Microsoft была признана самой дорогой корпорацией в мире, а ОС Windows 10 обогнала своего конкурента — ОС Windows 7.

В компании пояснили, что на OC Windows 10 на сегодняшний день приходится 39,22% доли рынка настольных операционок, тогда как на «семёрку» — 36,9%. На это у Microsoft ушло три с половиной года.

Отмечается, что Windows 7 была выпущена почти 10 лет назад, и до сих пор пользуется спросом у пользователей. Но в 2018 году по популярности ее обогнала Windows 10, на которой работает более чем 700 миллионов устройств, включая ПК, планшеты, смартфоны и даже фирменные игровые консоли Xbox One.

Эксперты прогнозируют, что рост популярности этой ОС вырастет за следующие 5 лет, тем более, что в январе 2020 года компания Microsoft прекратит расширенную поддержку Windows 7. Поэтому компания будет агитировать своих пользователей перейти на Windows 10, считают специалисты.

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