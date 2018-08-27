В Норвегии найдено погребение викингов в корабле

На севере Норвегии археологи обнаружили погребение викингов в древнем корабле — драккаре.

Ученые пояснили, что викинги часто делали захоронения в самих драккарах или рядом с ними, чтобы показать всю мощь и величие погребенных людей.

Раскопки на этом месте проводятся не в первый раз. Ранее на этом кладбище ученые уже находили погребения и корабли эпохи викингов. По предположению ученых в этой местности может находится еще 8 подобных погребений.

Найденная недавно могила была устроена типичным для викингов способом: погребенные лежали в самой ладье, окруженные оружием и погребальным инвентарем и украшениями.

Корабль и сами захоронения удалось найти с помощью специального радара, который просканировал территорию.

По предварительной версии археологов, судно являлось обязательным элементом похорон для знатных норманн. Пока что найденный корабль и раскопанный курган не будут исследовать из-за вероятности разрушения находки.