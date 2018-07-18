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Ученые добрались до таинственного озера в Антарктике

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© NASA Goddard Space Flight Center/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Ученые из международного проекта SALSA сумели добраться до таинственного озера Мерсер, находящегося подо льдами Антарктики на глубине 3,5 тысячи футов, то есть более одного километра, сообщает портал Gizmodo.

По словам специалистов, изучение одного из 400 подледных озер, обнаруженных в Антарктике, позволит лучше понять биологию и химию наиболее изолированных экосистем нашей планеты.

Исследователям удалось достичь подледного озера благодаря буровой установке высокого давления с использованием горячей воды.

Теперь ученые готовят аппаратуру для подробного изучения структуры воды озера, а также записи видео непосредственно в водоеме.

Специалисты отмечают, что в водах озера могут быть обнаружены формы жизни, «которые не видели Солнца веками».

Изучение озера Мерсер позволит заполнить важный пробел в понимании истории Антарктики, подчеркнул главный научный сотрудник SALSA Джон Приску.

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