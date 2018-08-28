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Названа самая популярная в новогоднюю ночь станция московского метро

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Самой популярной станцией в новогоднюю ночь у пассажиров столичного метро стал «Охотный ряд». Этой станцией воспользовались более 53 тысяч пассажиров.

Кроме того, в пятерку самых популярных станций в праздничную ночь вошли «Пушкинская», «Площадь революции», «Лубянка» и «ВДНХ».

На «Пушкинской» в ночь на 1 января побывали более 40 тысяч пассажиров, на «Площади революции» — более 34 тысяч, на «Лубянке» — свыше 20 тысяч, а на «ВДНХ» — более 19 тысяч, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУП «Московский метрополитен».

Топ-5 самых популярных станций московского метро в новогоднюю ночь:

  1. «Охотный ряд»
  2. «Пушкинская»
  3. «Площадь революции»
  4. «Лубянка» 
  5. «ВДНХ»

Всего в новогоднюю ночь воспользовались метро и МЦК около 570 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, более 40 тысяч человек встретили Новый год в вагонах и на станциях метро и МЦК, что на 15% превышает данные прошлого года.

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