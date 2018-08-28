Названа самая популярная в новогоднюю ночь станция московского метро
- 02 января 2019, 18:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самой популярной станцией в новогоднюю ночь у пассажиров столичного метро стал «Охотный ряд». Этой станцией воспользовались более 53 тысяч пассажиров.
Кроме того, в пятерку самых популярных станций в праздничную ночь вошли «Пушкинская», «Площадь революции», «Лубянка» и «ВДНХ».
На «Пушкинской» в ночь на 1 января побывали более 40 тысяч пассажиров, на «Площади революции» — более 34 тысяч, на «Лубянке» — свыше 20 тысяч, а на «ВДНХ» — более 19 тысяч, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУП «Московский метрополитен».
Топ-5 самых популярных станций московского метро в новогоднюю ночь:
- «Охотный ряд»
- «Пушкинская»
- «Площадь революции»
- «Лубянка»
- «ВДНХ»
Всего в новогоднюю ночь воспользовались метро и МЦК около 570 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, более 40 тысяч человек встретили Новый год в вагонах и на станциях метро и МЦК, что на 15% превышает данные прошлого года.
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