Врач скорой рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в новогоднюю ночь

Врач скорой помощи рассказала в соцсети о ситуациях, с которыми ей пришлось столкнуться в новогоднюю ночь в Красноярске.

Так, один 40-летний мужчина вызвал бригаду медиков, находясь в подъезде. Выяснилось, что жена выгнала его и не пускает в квартиру. А ему в подъезде хоть и не холодно, но тоскливо. Попросил на выбор либо выбить дверь квартиры, либо увезти его в какую-нибудь больницу, где встречают Новый год.

Приехав по вызову к 80-летнему старику с радикулитом, медики услышали следующее: «Доктор, я решил, что сегодня лягу в больницу. Встречать Новый год все равно денег нет, а там хоть люди вокруг».

Еще пара пенсионеров вызвала скорую, чтобы им сделали какой-нибудь укол, а то они боятся заболеть во время праздников.



А вот очень пьяная женщина в новогоднюю ночь вызвала медиков, чтобы они сделали ей тест на беременность в присутствии сожителя.



Еще одна женщина под утро вызвала медиков, так как у сына очень высокое давление. На вопрос, мерила ли она его, женщина ответила, что нет, но добавила, что чувствует это, «я же МАТЬ».



Вот такая почти обычная рабочая ночь врача скорой помощи.

Несмотря на комизм многих ситуаций, почему-то вспоминаются бессмертные слова Николая Гоголя: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».