Тест: Что ждёт вас в Новом году?

На Новый год возлагается больше надежд, чем на любой из понедельников. Миллионы людей обещают себе похудеть, бросить вредные привычки, сменить работу и начать новую жизнь. И в эту волшебную пору, конечно же, верится в чудеса и счастливое будущее! Хотите узнать, что ждёт вас в следующем году? Предлагаем два варианта:

1. Внимательно посмотрите на картинку выше, первые три слова, которые вы увидите — ваш девиз на следующий год.

2. Пройдите наш тест и узнайте своё будущее.

Пишите в комментариях, что получилось. И счастливого вам года!