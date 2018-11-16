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Тест: Что ждёт вас в Новом году?

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  • 01 января 2019, 23:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

На Новый год возлагается больше надежд, чем на любой из понедельников. Миллионы людей обещают себе похудеть, бросить вредные привычки, сменить работу и начать новую жизнь. И в эту волшебную пору, конечно же, верится в чудеса и счастливое будущее! Хотите узнать, что ждёт вас в следующем году? Предлагаем два варианта:

1. Внимательно посмотрите на картинку выше, первые три слова, которые вы увидите — ваш девиз на следующий год.

2. Пройдите наш тест и узнайте своё будущее.

Пишите в комментариях, что получилось. И счастливого вам года!

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