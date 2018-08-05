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В Киеве состоялся факельный марш в честь дня рождения Бандеры

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В центре Киева на площади Независимости прошел факельный марш в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры. На 1 января 2019 года пришлась 110-я годовщина со дня его рождения.

«Люди прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко напротив красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где начали выступления», — сообщает УНН.

Участники марша били в барабаны и выкрикивали националистические лозунги.

В конце декабря 2018 года Верховная рада Украины приняла постановление, согласно которому день рождения Степана Бандеры был объявлен официальным праздником. До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с инициативой создания пантеона украинских героев, в связи с чем предложил вернуть в страну из Германии прах Бандеры и торжественно его перезахоронить.

Организация украинских националистов* была создана в 1929 году. Ее боевым крылом являлась Украинская повстанческая армия (УПА)*, сформированная в октябре 1942 года. Во время Второй мировой войны отряды УПА* действовали против советских партизан, отрядов польского подполья и с 1943 года против германской оккупационной администрации, а также против Красной, а затем Советской армии. 

Самыми тяжкими преступлениями украинских националистов считаются погромы 1941 года во Львове и других городах, а также Волынская резня 1943—1944 годов. Всего за годы Великой Отечественной войны на Украине от рук бандеровцев погибли 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и еще около 500 тысяч мирных украинцев. Убито 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии и сотрудников правоохранительных органов.

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* запрещенные в России организации

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