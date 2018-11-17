Подросток порезал полицейского бутылкой в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в центре Тулы на улице Металлистов пьяный 17-летний подросток напал на полицейского после замечания о нарушении общественного порядка в свой адрес.

«С целью пресечения совершаемого им административного правонарушения к нему подошел сотрудник полиции. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки, чем причинил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба СУ СК по Тульской области.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Напомним, без происшествий в новогоднюю ночь не обошлось и в Москве. В центре столицы произошел конфликт между нетрезвыми мужчинами, которые от слов быстро перешли к физическим мерам воздействия. В ходе драки двое получили ножевые ранения, а остальные участники отделались синяками. Полиция задержала участников инцидента.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как два человека получили ножевые ранения в кальянной участника «Дневника хача».