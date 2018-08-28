«Президент Грузии» объяснился за эротику на «Лепре»

«Ридус» публикует интервью с художником, дизайнером и музыкантом Ильей Викторовым, также известным как Diliago. Илья прославился с похабными картинками на «Лепре», но теперь он большой человек: рисует для документальных фильмов Леонида Парфенова и самых известных людей России.

— Илья, у тебя образование художника, но еще ты занимаешься дизайном, версткой, а также книжной, телевизионной, веб- и журнальной иллюстрацией. Самые известные твои работы хочется назвать карикатурами, вместе с ними часто идут еще и стихи. Что из этого ты действительно любишь делать, а что — из-за денег?

— Еще задолго до получения художественного образования все, что с самого детства рисовал, было неразрывно связано с каким-то смысловым посылом, который я почти всегда мог выразить только с помощью текста. Начиная с рисованных эпиграмм и дружественных портретов сверстников в школе/пионерлагере/дворе, заканчивая рисованными открытками родным и близким, которые делал с раннего детства, — всегда присутствовал диалог/поздравление/подкалывающий стишок/развернутое название композиции.

В процессе рисования открытки на заказ, январь 2018 г

Любовь к сочетанию текста и картинки определила и выбор профессии, именно по этой причине я выбрал не Строгановку [МГХПА им. С. Г. Строганова], а Полиграфический институт (на момент поступления он стал Университетом печати). И по этой же причине любимой прикладной профессией для меня стала верстка, опыт в этом деле у меня пятнадцатилетний, только пару лет недавно приостановилось печатное издание которое я на «аутсорсе» целиком и полностью «под ключ» верстал с 2007 года.

Текст/изображение — это мое самое любимое.



Вырезанная линогравюрная форма для печати открытки с поздравлением двум коллегам-архитекторам. В основу легла в первую очередь песня про них, в нескольких куплетах. Гравюра формата А3

Вне зависимости от того, картинка это в блокноте под вдохновением от жизненной истории, или открытка на заказ за деньги — все, за что я берусь, делаю с любовью к этому делу. К слову об открытках — персональные открытки на заказ я придумываю в первую очередь текстово, отталкиваясь от раcсказа заказчика о человеке, которому он будет дарить то, что я делаю.

Это может быть картина-панно, выклеенная в объеме (например, для Владимира Комлева, гендиректора НСПК), гравюрная этикетка для большой бутылки вина (например, для музыканта Евгения Маргулиса и президента ВТБ Андрея Костина), или титульный разворот в блокноте Moleskine (например, для Елены Морозовой, директора по строительству Лахта-Центра) — и во всех этих заказах я безгранично вдохновляюсь доверием заказчика в моем выборе концепции и придумывании текста, и как правило итоговое произведение попадает в точку.

Очень люблю и свое дело, и своих заказчиков, и каждый результат нашей совместной работы.

Линогравюрная этикетка-открытка на 3-литровую бутылку вина в подарок Андрею Костину

Линогравюра для Евгения Маргулиса, один из оттисков которой тоже стал этикеткой для винной бутылки

Но в теме сочетания текста и картинки есть нюансы. Например, вы упомянули веб-иллюстрацию. Это еще одно мое любимое дело, занимаюсь этим на постоянной основе уже 6 лет, иллюстрируя новости. И в ситуации, когда стоит задача быстро и моментально среагировать на инфоповод, раскрыть тему, нащупать двойное дно, показать ситуацию с других нетривиальных ракурсов, текст — это моя палочка-выручалочка.

Это путь наименьшего сопротивления, ведь слоган или диалог (которые я научился придумывать относительно быстро) могут превратить новостную в формат агит-плаката и наиболее конкретно донести мысль. Но это я называл бы четко работающей формулой, беспроигрышным способом быстро проиллюстрировать новостной текст.

Иллюстрация для новости на «Ридусе»

А вот высшим пилотажем в этом деле я называю тот волшебный момент, когда удается быстро придумать образную картинку без текста. Когда без единой буквы передается смысл, мой авторский взгляд на ситуацию, и через эстетику раскрывается семантика.

Таких картинок в оперативном темпе у меня рождается одна на пятьдесят. И когда это случается, благодарю за это божественное озарение, только благодаря ему это и происходит.

Иллюстрация для новости на «Ридусе»

Когда спустя время перелистываю свои иллюстрации, то самыми любимыми являются именно те, которые без слов.

А вот из поздравительной открытки слов не выкинешь, нет ни единой персональной открытки, которую я сделал бы без текста. И если такое случится, и удастся передать поздравление без букв, это будет для меня совершенно новый, иной уровень, возможно даже новая планка, которую фиг возьмешь дважды. Потому я рад, что этой планки пока нет.

Ода Сердюкова к Васильевой. Для новости на «Ридусе»

— Несколько лет подряд ты был «президентом Грузии», то есть почетным руководителем интернет-ресурса «Лепрозорий». Расскажи как так вышло, почему ты согласился и что это тебе дало?

— Мое попадание в «Суверенный Лепрозорий», почему я туда попал и почему стал так много для этой аудитории рисовать, почему в итоге «Лепра» перевернула (в наилучшем смысле) с ног на голову всю мою профессиональную жизнь — это отдельная история, связанная с переломным жизненным моментом — смертью моей мамы.

Во всех подробностях я эту историю рассказывать не хочу, но скажу вкратце: «Лепрозорий» дал мощный заряд жизненных сил и вдохновения. Именно люди и их общение, креативность этого микросоциума в целом. Первое, что меня поразило (сначала даже ужаснуло) на «Лепре» — институт еженедельных выборов. Каждую среду для сообщества выбирается человек, который будет решать, каким постам/комментариям не место, каким быть, и если быть, то в каком виде.

Почти каждые выборы сопровождались красочной и отроумной агитацией — и картинки, и гифки, и коллажи, и иллюстрации, это прямо настоящая социально-политическая движуха, но не всерьез, а в формате развлекухи. И именно это меня вдохновило на первые посты — я стал придумывать и рисовать агитки.

Одна из самых первых «агиток» за ПГ на «Лепре», за лепроюзершу Qumnica

Еще одна из успешно сработавших агиток — за лепроюзера Nagasaki с порядковым номером регистрации 8828. 2008 год. Кандидат Nagasaki победил на выборах

Я и не мог представить, каким авторитетом, внутренним стержнем и мозгом должен обладать человек, чтоб добровольно избираться в ПГ и решать, как должна выглядеть главная страница «Лепры». И до сих пор не представляю. Ни одно из моих президенств (которых за 10 лет на «Лепре» у меня было 11) не были по моей воле. То есть, одиннадцатью неделями на «Лепре» рулил я и выбранные мною «министры», но избран я был волей народа, не выдвигаясь самостоятельно. Выбрали — отдуваюсь.

Фотография в заголовке одного из постов с пририсовкой Ильи

Первые разы когда я был ПГ, я выбрал, опять же, наиболее интересный и простой для себя путь — изрисовывал посты. Пририсовывал всякие штуки к фоткам, выносил в шапку поста проиллюстрированные цитаты из камментов, и народ на «Лепре» включился в эту игру. Однажды даже получился день, когда я запретил пользоваться клавиатурой и объявил, что каждый пост должен быть нарисован, даже если пост текстовый. Это было весело.



В последующие президентства я придумывал новые идеи, так или иначе связанные с рисованной визуализацией, но каждое ПГ-йство меня тяготило тем, что я забивал на всю остальную жизнь. Ответственность за «Лепру» всегда* выходила на первый план, и я с головой уходил в модерацию, редко целиком и полностью доверяя помощниками-«министрам».

Самое сложное на «Лепре» — это нажать Logout

* Исключение составило мое недавнее «президентство», когда я должен был уехать в отпуск, а меня выбрали. Я специально назначил в министры главных троллей и злодеев, чтобы они устроили такой треш и содомию, которые повлекли бы импичмент — с недавних пор голосованием можно «уволить» ПГ. Так и случилось, через три дня, аккурат к отлету в отпуск, меня сместили с поста ПГ, и он был занят следующим за мной по итогам голосования кандидатом.

Как бы то ни было, каждое из президентств дало мне главное — вдохновение и опыт в «раскрытии» контента, я всегда радовался, когда из потенциально провального поста вдруг получалась веселая движуха, и часто это случалось благодаря моему ПГ-шному и/или министерскому вмешательству. А также на бумаге осталось много нарисованных картинок, которые до сих пор дарю лепродрузьям, а иногда (так тоже бывает) продаю на лепроаукционах [улыбается].

Надавно купленный оригинал пририсовки к одному из постов — с цитатой одного из самых умных и остроумных лепроюзеров — Уйского

— На «Лепре» бросается в глаза, что у тебя много, наверное, даже большинство, рисунков с эротическими мотивами. Почему?

— «Лепрозорий» это срез, как общества, так и настроений. Я уже и сам не помню, что постил лет 5−7 назад на «Лепре», но для всех моих лепропостов была какая-то та или иная причина, они всегда метили в общий контекст. Недаром это место называют «больничкой». Главная как коридор, посты как кабинеты. И за многими дверьми копится сдерживаемый, но концентрированный эротический флер.

Ну как это может не вдохновлять? А учитывая, что на словах или рисунках размышлять на тему взаимоотношений полов я любил с ранних лет, наличие поводов и возможности это делать конечно же стимулировало давать всему этому выход. На «Лепре» я в этом деле себя не сдерживал и по-прежнему не сдерживаю, хотя в последние два-три года рисую на «Лепру» крайне редко.

Одна из картинок, нарисованных на лепру, причем не для поста, а для комментария

Несколько злых и остроумных, известных и почитаемых интеллектуалов с «Лепры» заслуженно называют меня пошляком, и если когда-то я принимал это близко к сердцу, то сейчас как-то не парюсь по этому поводу, понимая, что да, они правы.

Эту картинку тоже постил именно на «Лепре», когда эта тема бурно обсуждалась в нескольких постах на главной одновременно

Чего стоит одна из моих наиболее масштабных похабных выходок на главной — до сих пор помню, какой противоречивый шухер я нагнал в одно из своих первых президентств (2009 год) когда словосочетание, случайно придуманное в коллективе редакции журнала, где тогда работал, решил спроецировать на «Лепру». Звучало оно так: «Оборотни в страпонах».

Придумали за чаем, поржали, а у меня в голове сразу образ. А тут как раз меня в ПГ опять выбирают. Ну, думаю, держись «Лепра». И стал пририсовывать к постам сюжетики, главными героями которых были гаишники в своем классическом желтом жилете, в шапках, но без брюк, и жезл их полосатый прикреплен в виде страпона.

Гаишники жили на главной своей жизнью, отдельные кадры, вставленные в разные посты пользователей, складывались в какой-то сквозной сюжет, а некоторые поддерживали тему того или иного поста. До сих пор дома сохранились некоторые бумажки с зарисовками «оборотней». Многие раздарил.



Старожилы «Лепры» до сих пор припоминают мне то хулиганство. Тогда еще не было опции устроить импичмент, и народ просто минусовал карму. Если б тогда можно было уволить ПГ, как это можно сделать сегодня, то я бы и пары дней не продержался в кресле.

Как бы то ни было, оборотни были веселыми и драйвовыми, до сих пор горжусь этой движухой, и рад, что самые мне симпатичные и близкие по духу лепроюзеры тоже повеселились и оценили идею.

— У тебя к сегодняшнему дню сложился довольно узнаваемый стиль, тебя как художника в большинстве случаев можно опознать, не смотря на подпись. Как так получилось, какими были источники вдохновения?



— Это получилось из-за того, что я никогда не парился насчет одного якобы фирменного стиля. Многие парятся, ищут его, вырабатывают зачем-то. Мне же всегда хотелось рисовать по-разному, подстраиваясь стилистически под сюжет и настроение того, что рисую.

Не люблю, когда некоторые коллеги-иллюстраторы форсируют одну манеру и одну цветовую палитру, полностью игнорируя необходимость взаимоинтегрировать содержание и форму подачи.

На первый план выводят привычную им «красивость», причем это красивость в сугубо их понимании, а сюжет в итоге теряется. Для меня сюжет первичен, и манеру с материалами я подбираю отталкиваясь от него. Наверное это благодаря МГУПу и руководителю нашего курса, ныне покойному Андрею Владимировичу Васнецову в частности.

Иллюстрация для статьи на «Ридусе»

Самое поразительное, что в итоге из этой разнокалиберности сложился свой некий узнаваемый стиль. Я склонен называть его почерком. Стили могут быть разные — цветной лубок, монохромный нуар или размытая нечеткая психоделическая полуабстрактная акварель.

А вот от почерка никуда не уйти. Понял это спустя кучу лет, листая периодически эти свои полсотни блокнотов. Удивляюсь графическим и композиционным решениям, но почерк везде один, будь то набор клякс или старательно выведенная пером линия.

Тем не менее, узнаваемость узнаваемостью, но иногда некоторым картинкам из интернета ошибочно приписывается мое авторство. Часто это крутые работы, и я воспринимаю это как комплимент. Но бывает, что это нечто такое, за что становится стыдно, хоть не я это и рисовал [улыбается].



Нераскрашенный оригинал иллюстрации для одной из статей на «Ридусе»

А вот что касается источников вдохновения — их много. Когда рисую для фильма — опираюсь на вдохновляющие референсы от режиссера, на его идеи того, как картинка будет жить в кадре. А иногда сам смотрю какой-то фильм, вижу графичный кадр с контрастным светом и это откладывается в мозгу, а потом вдруг выплывает в картинке.

Главный вдохновитель последних двадцати лет это, конечно моя жена Оксана, которая помимо того, что принимает все мои самые безумные идеи и одобряет их воплощение в рисунке, еще и ежедневно ведет со мной такие веселые и неожиданные беседы, что многие мои повседневные рисунки инспирированы именно ее остроумием. Ну, а также красивыми женственными формами, что вдохновляет на то эротическое, о чем я рассказал выше.

Зарисовка по мотивам реально диалога с Оксаной

Из глобальных источников вдохновения в мире изобразительного искусства, которые на меня повлияли радикальным образом, всегда близки мне графически и эстетически и вдохновляют с давних пор и по сей день — могу перечислить основных.

Венгерская книга рок-комиксов о путешествии котов-детективов в прошлое, чтобы составить энциклопедию рока — благодаря ей я в 9 лет увлекся рисованием настолько, что через 3 года решил таки пойти в художественную школу. Херлуф Бидструп. Почти настольная книга. Могу листать ее бесконечно. Алексей Меринов, бессменный карикатурист «Московского Комсомольца», чьи карикатуры я всю юность вырезал из папиного и бабушкиного МК и вклеивал в свой личный коллекционный альбом. Его величество Джеральд Скарф — источник мощнейшего силового поля и жизненной силы. Злой, мудрый, как будто со раз вывернувший тебя наизнанку и из твоих же внутренностей лепящий все свои произведения от своих фирменных, ни на что и ни на кого не похожих социально-политических полотен до величайшей аланпаркеровской и пинкфлойдовской «Стены», короткометражек и клипов. Это главный мой кумир в мире изобразительного искусства и мой любимый каллиграф. Король туши и пера.

Майка с рисунком кисти Джеральда Скарфа (с концерта Р. Уотерса в 2011 году), и три вышеперечисленные вдохновляющие книги

Из живописной классики самые любимые художники — П. Пикассо и М. Шагал.

— Как сложилось твое сотрудничество с Леонидом Парфеновым? Что у тебя заказывали для его документальных фильмов? Все ли удалось сделать?

— Сложилось, как это не поразительно, благодаря той же «Лепре», где мои картинки заметил один из очень уважаемых, остроумных, ярких лепроюзеров того периода — Сережа Нурмамед, он же режиссер, снимающий фильмы Леонида Парфенова.

Одна из моих картинок под названием «Круговорот кармического самообмана», которую я делал на тему того, что карму на «Лепре» сделали «открытой», то есть можно увидеть, кто именно тебе «присунул» и дать ему ответочку. Эта картинка была нарисована в таком стиле (маркер-кисть, параллельными четкими штрихами а-ля гравюра), который Нурма (таков никнейм на «Лепре» у Сергея) счел очень уместным для графики, которую он планировал добавить в готовящийся в 2009 году, к 200-летию Н. В. Гоголя документальный фильм «Птица-Гоголь».

Та самая судьбоносная картинка, привлекшая внимание С. Нурмамеда

Нурма написал мне инбокс со своими идеями. Когда мы встретились лично, в телецентре «Останкино», я между делом показал папочку с оригиналами иллюстраций для книги, которую в тот момент оформлял, они были очень живой, немного нервной тушью, совсем не тот стиль, что был на лепрокартинке про карму. И у Сережи сразу мысль переориентировалась, он понял, что вот оно, нужно вот так, пером и тушью, это будет прямо по-гоголевски! Сделал пробно одну из композиций, послойно, под анимацию, так оно все и началось.

Композиция из нескольких иллюстраций к фильму «Птица-Гоголь»

Сразу же после «Птицы-Гоголя» и его успеха с последующими премиями Сережа Нурмамед написал мне не расслабляться, ибо грядет колоссальная работа — фильм про Урал. Это был четырехсерийный фильм «Хребет России», соавтором которого является известный писатель Алексей Иванов. Идея Сергея была в том, что исторические факты иллюстрируются рисованными композициями в лубочном стиле. Эта увлекательная работа длилась всю вторую половину 2009 года.

Одна из иллюстраций к «Хребту России». «Герб пушнины» — так мы условно называли с Нурмой эту сцену

Еще одна композиция к «Хребту», одна из моих любимых

«Хребет России» стал вторым фильмом, в котором я участвовал как художник. Оказалось, что это было только начало удивительной, незабываемой творческой работы под вдохновляющим началом Нурмамеда. Ни один из последующих фильмов мы не делали в одном и том же стиле, всегда были новые референсы, новые ориентиры, новые высоты, которые мне приходилось брать. Поэтому когда я, позже работая новостным иллюстратором на «Ридусе», рисовал статичные картинки на разные темы, я под каждую тему и сюжет подбирал стиль из огромного арсенала, уже накопившегося, или быстро находил какой-то очередной новый.

Некоторые сюжеты, иллюстрируемые на Ридусе, лучше всего обрамлялись именно в лубочную стилистику

Иной раз за два часа делая картинку к новости, понимал, что такого еще не делал — потому что работа с фильмами и с Нурмой научила стремится удивлять себя самого. Далее были фильмы «Родерер. Шампанское царей», фильм «Глаз Божий» про Пушкинский музей, рекламный фильм «Perfetto» про кофе, фильм Кати Гордеевой «Голоса», в котором режиссером был тоже Сергей Нурмамед, фильм «Цвет нации» про фотографа Прокудина-Горского, и конечно же трилогия «Русские евреи», в двух сериях которой я тоже поучаствовал. И ни в одном фильме не повторялась графическая эстетика, всегда находили новые грани.



Композиция к рассказу о местечке Сатанов, для фильма «Русские Евреи», часть первая

Отвечая на третий вопрос — как и в случае со стилем графике в «Гоголе» не всегда удалось попасть в первоначально задуманный режиссером стиль. Творческий процесс в моих руках и в сережиной голове так или иначе порой видоизменял первоначальную идею. Сперва были идеи одного подхода, а в итоге находился другой. Например, в «Русских евреях» планировалось, что я буду рисовать мрачный и тревожный нуар, весь фильм планировался в такой подаче, но по ходу работы стало ясно, что я больше помогу рисоваными историческими планами в офортном стиле, имитация древней гравюры на металле, а нуарную часть на себя взяла команда крутейших аниматоров, делавших мрачные сюрреалистические минимультфильмы, распределенные по ходу повествования.

А в «Родерере» Сережа задумывал в чистом виде ар-нуво, а получился некий фьюжн из ар-нуво и рембрандтовского барокко в графике, адаптированного к петровской эпохе, о которой шла речь в фильме. Но в целом да, во всех фильмах удалось сделать все! И иногда даже больше, чем задумывалось.

Одна из иллюстраций к фильму «Родерер. Шампанское царей»

— Расскажи о своих выставках и «Таксебегруппе». Какой у тебя самый любимый твой рисунок и песня?

— За этот вопрос и внимание к «Таксебегруппе» — особое спасибо! «Таксебегруппа» дорога мне тем, что она существует для меня даже тогда, когда и самой группы-то нет. То есть, состава. Когда-то он был, потом он стихийно создавался, но группа есть всегда. Потому что приходящие мне в голову песни — это те же рисунки, только вышедшие за пределы бумаги, облаченные не в штрих, а в звук. «Таксебегруппа» — как один из моих рисовальных скетчбуков, он заполняется постепенно, и наверное может заполняться бесконечно.

Название придумалось забавно — человек, не знавший, что я присутствую в инбоксе, где обсуждалось, кого пригласить сыграть на сборный концерт, написал «У Дильяги так себе группа, думаю, не стоит его звать». Я обрадовался — вот и название. Оно давало мне право с чистой совестью делать так, как я хотел — а именно, собираться с единомышленниками и единочувственниками, делать нашу фигню, получать удовольствие, а потом не делать всего этого, когда захочется, и никого ни к чему не обязывать. Лучший шоу состав был когда у нас было 7−8 человек, иногда включая моего младшего сына на укулеле (тогда ему было 10 лет) и двух трубачей.

Концерт «Таксебегруппы» в клубе «Третье ухо»

Лучший студийный состав — я и мой старый друг Димон, который потрясающе записал в хэви-металлическом жестком стиле несколько моих песен — включая «Лимоны» и «Драконы», а также несколько заготовок, которые я использую как минусовки, когда внезапно решаю исполнить песню без состава. К сожалению, они так и остались минусовками, по тем или иным причинам голос мы в них так и не записали, но я планирую это сделать.

Что касается любимого — и песни и рисунки мои — это дневники, каждая бумажка или стишок это отпечаток события или впечатления, моя личная летопись, и я их люблю все. Вот реально, листаю блокнот или подшивку картинок из рубрики «Жизнь в картинках на Ридусе» — и испытываю эмоции, вспоминаю о том, о чем думал тогда, или часто наоборот — не могу вспомнить и сильно удивляюсь — что же могло на такую идею навести.

И вот такие картинки я считаю наиболее любимыми. Например недавно нашел маленькую картинку, которая меня просто всосала в себя, если б не подпись внизу, подумал бы, что не я рисовал. Вот на сегодняшний день считаю ее самой своей любимой, наверное потому что в ней сейчас вижу и пласт своих переживаний времен 17-летнего проживания в коммуналке. Уже три года прошло, как я живу в отдельной квартире, и свежий, отдохнувший от той социальной запыленности взгляд и мозг наполняются слезами при взгляде на эту иллюстрацию.

Картинку эту я делал для какой-то статьи на «Ридусе», это единственное, что помню. Но какой — найти не смог. С тех пор на «Ридусе поменялся дизайн и рубрикатор, и кроме как поиском по ключевому слову я свои иллюстрации найти на сайте не могу. Хорошо, что сохраняются бумажки с этими рисунками, это самое дорогое, что у меня есть. И более долговечное, чем собственная память.



С песнями то же самое. Есть любимые из записанного, и есть любимые из того множества, что так пока и не записал. Из незаписанного самая любимая песня — «Обида» про ежика с лисичкой (потому что про меня с женой) и «Снова сова» про бессонницу из-за того, что дама не осталась с лирическим героем, и тем самым была не права. Эти песни на концертах и квартирниках слышали только многие мои друзья и друзья друзей.

А из записанного самая любимая по многим причинам — песня «Будильник» 2014 года, придуманная про тот сумбурный бред в голове в промежутке между первым срабатыванием будильника и вторым срабатыванием после девятиминутного режима snooze. В этой песне на укулеле сыграл мой младший Антошка, и мой старший Гришка сыграл на гитаре соло. Прошло всего 5 лет, парни закончили музыкальные школы, играют в своих арт/панк проектах офигенную музыку, а я в этой песне вижу, с чего начиналось их увлечение музыкой за пределами академической программы. Клип на «Будильник» я собрал из самых психоделичных или веселых на тот момент гифок с карты «Ридуса».

Из относительно недавнего очень люблю песню «Наша пионерская песенка туриста», в которой я попросил спеть моих друзей, выдав им рандомно (из шляпы) по три бумажки с отдельной строчкой, и записывал на видео момент пропевания этих строк, чтобы потом смонтировать это в видеоклип. В итоге клип и песня получились живым воплощением того, что вообще такое есть эта самая «Таксебегруппа».

Насчет выставок — у меня всегда есть много всего, что я и могу, и очень хочу выставить, но сделать это могу только тогда, когда появляется помощник, без которого мне в этом деле в одиночку не справиться. Все мои выставки не состоялись бы, если бы не поддержка как минимум одного заинтересованного лица. Была одна выставка, которую я вроде как целиком сделал сам, сам ее придумал, сам нашел место, сам повесил, но если вдуматься — с развеской мне помог небезызвестный издатель Чеслав, за что я ему спустя 10 лет до сих пор благодарен, с организацией — Гарик Подстрешный, пригласивший меня хозяин галереи.

И в Казани в 2013 году, и в «Галерее А3» в 2012-м — мне очень помогли и друзья, и организаторы, и поэтому все получилось. Так что, следующая выставка будет, когда снова сойдутся в одну точку вдохновения и интерес нескольких людей, а пока я продолжаю ежедневно делать то, что у меня получается самостоятельно — проектировать, рисовать, придумывать и воплощать, благо это востребовано и дает мне возможность зарабатывать. В самых разных и очень интересных проектах.

Линогравюрный уголок на выставке в Казани в 2013 году. Фото: Никита Перфильев

— Были ли у тебя проблемы из-за твоего творчества, кто-то обижался, может быть, верующие?



— Если на меня верующие и обижались, то не давали мне об этом знать. Допускаю, что это могло случиться, потому что при всем моем принятии идеи существования Всевышнего, отдельные модели проявления религий и поведения религиозных деятелей вызывают у меня неприятие, что зачастую я выражаю в своих рисунках или карикатурах. Но стараюсь в этом деле палку не перегибать. Как бы то ни было, фидбека от них я не получал, что дает мне надежду, что люди эти адекватны настолько, чтобы не обижаться.

Если говорить о рисунках последних лет, то сталкивался дважды не столько с обидой, сколько с возмущением. Оба раза — фирма, а точнее ее начальство, возмутилось размещением их логотипа в сюжете картинки, где я гнусное поведение этой фирмы сатирически высмеиваю. Оба раза — случаи с иллюстрациями на «Ридусе», одна в 2012 году, вторая в 2017-м. Оба раза — трясутся за репутацию, требуют убрать картинку. Облажались и затирают следы.

Но про тему обид, каких бы то ни было, частенько рисую. Вот, например, картинка про нас с Оксаной, по мотивам которой и придумалась одноименная песня, которую я упомянул выше.

2009 г

Самую серьезную обиду из-за картинки я помню только одну — 10 класс школы. Рисовал тогда огромные панорамы на тетрадном развороте с сюжетами «10-А в походе», «10-А в музее», и все в таком духе, развлекая весь класс. Ну и в картинке «10-А в походе» я переборщил, нарисовать одноклассницу полуголой в палатке с одноклассником.

На перемене она меня подозвала и совершенно внезапно и неожиданно влепила пощечину. Так я впервые понял что-то о расстановке берегов и том, как их не терять. И что может быть, если терять. Разумеется, в будущем терял, и даже намеренно, но пощечин больше не случалось. Наверное потому что в интернете пощечину дать сложнее.

Еще через третьи лица, от общих друзей, я узнал, что однажды певица Земфира настолько обиделась на мой комикс про нее в журнале New Musical Express (который верстал и оформлял с 2001 по 2003 г), что отменила репетиции аж на 2 недели, уйдя в депрессию. Комикс был правдив и жестковат, но все равно мне до сих пор не верится, что такая обида имела место. Кажется, что это просто красивая байка. Комикс сохранился только в подшивке журналов, но потребуется время его отыскать, поэтому пока показать не могу.

На «Лепре» было два случая, когда непреднамеренно обидел двух девушек, так же изобразив в том виде, в каком, как оказалось, им обидно себя видеть. Помню оба этих случая, и признаю, что жестковато. Но справедливо и не жалею об этом. При этом мы с обеими девушками по итогу в нормальных отношениях, и вроде как уже без обид.

Агитка на Лепре, сделанная сразу за двух кандидатов — Jul-Jul и Catcher. Оба кандидата шли вровень и оба попросили меня нарисовать агитку. Понял, что победить должна дружба (и любовь). Но в итоге Юля Джул-Джул ненадолго, но обиделась.

— Чем ты сейчас занят, какие есть интересные проекты?

— Самый любимый и самый долгосрочный проект в моей профессиональной жизни это иллюстрирование новостей и статей на «Ридусе». За 6 лет работы в издании мне это не просто не надоело, а с каждой новой событийной неделей возникает новый интерес и новые идеи того, как передать/подчеркнуть/выявить те или иные смыслы.

С превеликим удовольствием и гордостью сделал сет ридусовских иллюстраций основной частью своей выставки в Казани в 2013 году. И сейчас работ — как анимационных, так и иллюстрационных, еще на новых пару выставок хватит.

Но в свободное от редакции время появляются и другие интересные поводы рисовать. Например, открытки на заказ, которые я упомянул выше. Или экслибрисы для книг. В последнее время именно экслибрисы стали частым заказом.



Экслибрис для Сергея Лобанова. ТЗ было простым: фамилия, место для номера в каталоге и две темно-серых кошки

Самый необычный, увлекательный, во всех смыслах потрясающий подарочный проект, в котором я поучаствовал в кратчайший срок (всего за 10 вечеров), при этом сделав работу в огромном объеме, это персональная книга в подарок на день рождения одной девушке Яне от ее большой компании друзей. Ребята сочинили про нее мини-сказки/истории/почти анекдоты, 70 штук, и поняли что нужны к каждой (или может не каждой) минималистичные иллюстрации, чтобы сделать из этого книгу.



Не видя реальности исполнения такой задачи за 10 дней, я все равно взялся за это, потому что понял, что это работа точно для меня, ни для кого другого, сразу ощутил мощную волну идей и вдохновения эти безумные рассказики проиллюстрировать. В процессе узнал, что у ребят нет верстальщика, и в идеале я должен все это еще и сверстать. В итоге за неделю было нарисовано 70 картинок, обложка, мои многолетние навыки верстальщика позволили смакетировать сверстать всю книгу за один вечер, сделать препресс, еще вечер на правки и мы успели к сроку. Яна была счастлива, друзья счастливы, и я десятикратно счастлив за всех, потому что книга получилась и вправду потрясающая, лучший мой дизайнерский проект уходящего 18-года.

Вот тройка из семидесяти иллюстраций для этой книги:

На январь запланировано сделать еще пару подарков на заказ, с замиранием сердца берусь за работу по придумыванию и изготовлению персональных подарков. Наверное, это мое самое любимое дело. Назвал его «Открытка брату», в «Фейсбуке» у меня есть страница, куда выкладываю многие из сделанных работ. Выкладывал бы все, но не успеваю. Времени на пополнение каталога сделанных работ у меня не хватает, как бы я ни пытался оптимизировать именно эту часть творческой жизни.



Еще одним захватывающим проектом, о котором не могу не рассказать, является проектируемая и оформляемая мной настольная игра про существование СМИ в бурном потоке новостей. Работа в «Ридусе» привела к тому, что внезапно, сам того не ожидая, придумал настольную игру. Уже готов дизайн-проект, игра тестируется, корректируются и уточняются правила, те, кто играл, довольны тем, как это получается весело и занимательно, так что уже совсем скоро она появится в продаже!

Ну и в преддверии Нового года, к слову о том, чем занят именно сейчас, заодно и к слову о «Таксебегруппе»: хочу сказать, что занят подготовкой традиционного рождественского видеоклипа с ускоренной черно-белой песней. Это будет юбилейный, десятый ежегодный выпуск — ровно десять лет назад подруга нашей семьи, Ксения, сняла на моей коммунальной кухне коротенькую песню, ускорила, перевела в ЧБ, и получилось быстро коротко и очень весело. Она назвала выпуск «Рождественские встречи Ильи Викторова».

«Де Сант». Заготовка для одной из иллюстраций на «Ридусе», 2014 г

На следующий год повторили с другой новой песней. И в итоге каждый год, даже несмотря на то, что Ксюша уехала на ПМЖ в Киев, мы снимали видео сами, отсылали ей, она делала продакшн и публиковала. Иногда было не в ЧБ из-за красивого цвета или недостатка света, один раз было без ускорения, когда и без него было весело, но всегда так или иначе это была новая безумная дурацкая песенка, либо новая, либо мало кем услышанная старая. Вот так и в этот раз — получилась песня по мотивам моей картинки 2011 года про реальных трех чувашских котят, которых хозяин назвал Пести, Непести и Пестюк. Мне эти имена тогда взорвали мозг, сперва сделал майку с ними, потому придумал песню, и вот только сейчас релиз этой песни состоялся, в лучших традициях «Рождественских встреч». Майка тоже в клипе есть, тогда же, 7 лет назад напечатанная.

Само видео можно будет увидеть в YouTube по запросу «Рождественские встречи Ильи Викторова 2019».

Таким образом я поздравляю всех с Новым годом и желаю всем добра, полета души, осуществления задуманного и приятных удивлений.