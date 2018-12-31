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Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей ЛНР и ДНР

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее максимальный срок пребывания на территории РФ для граждан ЛНР и ДНР до 180 дней. Копию соответствующего документа сегодня опубликовал интернет-портал правовой информации.

Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации, — сказано в тексте постановления.

Таким образом, граждане обеих самопровозглашенных республик получают практически двукратное преимущество по сравнению с остальными мигрантами, приезжающими в Россию.

Так, согласно Федеральному законодательству, иностранным гражданам без получения визы разрешено находиться на территории России не более 90 дней за полугодовой отрезок времени. При этом, срок непрерывного нахождения в стране также не должен превышать 90 дней.

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