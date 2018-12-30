При раскопках в Египте найдены саркофаги римского периода

На побережье Средиземного моря египетские археологи обнаружили саркофаги времен Древнего Рима, сообщает РЕН ТВ.

Артефакты найдены миссией министерства по делам памятников древности в районе Тель-ад-Дейр города Думьят, уточняет телеканал.

«Обнаружено несколько глиняных саркофагов красного цвета овальной формы, которые относятся к римскому периоду», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Отмечается, что на некоторых саркофагах можно разглядеть черты человеческих лиц, а на других — изображения инженерных сооружений. Кроме того, в саркофагах обнаружены останки усопших.

При раскопках нашли также сотни образцов глиняной посуды и ювелирные изделия, включая перстни с изображением виноградной лозы.

© Министерство по делам древних памятников Египта

Ранее в Египте археологи обнаружили гробницу эпохи XIX династии фараонов, возраст которой может превышать три тысячи лет. Историческая находка была сделана при раскопках в районе города города Луксор.

Кроме того, группа американских археологов обнаружила на севере Израиля поселение, существовавшее около 2,5 тысяч лет назад. По мнению ученых, это могла быть военная база персидского царя Камбиса II.