«Целый шкаф скелетов»: Уткин рассказал о якобы совершенной Дзюбой краже

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что у нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы «целый шкаф скелетов».

Журналист напомнил, что никто не прокомментировал кражу денег у Быстрова (Владимир Быстров, бывший футболист «Зенита» и «Спартака» — прим. «Ридуса»).

«Неважно, замяли эту историю или нет. Человек, которому дорога его репутация, в таких ситуациях объясняется», — высказал свою точку зрения Уткин в интервью «БИЗНЕС Online».

Он рассказал о том, что в 2009 году, когда оба футболиста играли за московский «Спартак», после одной из тренировок Быстров обнаружил пропажу 23 тысяч рублей. Точная такая же сумма оказалась в кармане куртки Дзюбы. Тот объяснил это тем, что его подставили.

Ранее Уткин подвел футбольные итоги года и оценил выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также их выступления на внутреннем чемпионате.

Также сообщалось, что Дзюба был признан лучшим российским игроком 2018 года.