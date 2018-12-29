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Молдавия выдала России вербовщика ИГ

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© ФСБ/ТАСС

Власти Молдавии выдали гражданина РФ, причастного к вербовке боевиков в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Такие данные в субботу приводит ТАСС со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности РФ совместно с Генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича 1990 года рождения, — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что во время своего нахождения на территории Сирии Давудов не только вербовал жителей Кабардино-Балкарской Республики в отряды ИГ, но и лично принимал участие в боевых действиях против правительственных войск.

В ноябре «Ридус» рассказывал о задержании 12 боевиков ИГ, готовивших вооруженное нападение на российскую военную базу в Таджикистане.

До этого издание публиковало историю россиянина, обманутого вербовщиком террористов и лишившегося в Сирии ноги.

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