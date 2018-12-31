Кулаки Башарова и медведь губернатора: итоги недели в картинках

«Арт-Ридус» представляет очередную подборку анимированных иллюстраций по мотивам событий недели. Как обычно, их можно посмотреть и в озвученном виде, кликнув на cсылку под картинкой.

Главным лейтмотивом предновогодней недели стала тема особенных отцов и их детей. Так, брянские чиновники из города Клинцы угодили в скандал с отправкой своих детей в Турцию за счет благотворительной организации. Депутат Госдумы Николай Валуев назвал ситуацию «чиновничьим дебилизмом». Глава региона, губернатор Брянской области Александр Богомаз, также выразил свое возмущение.





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А депутаты заксобрания Петербурга представили законопроект, направленный на поступление детей судей, прокуроров и следователей в школы без очереди. В документе говорится о необходимости заботиться о психологическом состоянии родителей, имеющих отношение к правоохранительной системе.

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Продолжил тему глава Росгвардии Виктор Золотов, рассказавший о своем внуке, который учится в Лондоне. Таким образом, господин Золотов в очередной раз навлек на себя гнев пользователей Сети.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в свою очередь проверить Конституцию на адекватность.

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Военно-церковные новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть трофейной немецкой техники времен Великой Отечественной войны будет переплавлена в ступени главного храма Вооруженных сил России.





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Одним из наиболее ярких скандалов предновогодней недели стало ЧП в семье актера Марата Башарова, который избил свою жену. После этого депутат Мосгордумы Евгений Герасимов призвал девушек «думать перед замужеством и принимать решения взвешенно».





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Продолжил череду скандалов губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Год назад он застрелил медведя, спящего в берлоге. Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сбежал с президентского приема, проходившего в четверг в здании Большого театра. Позже он объяснил это тем, что хотел поддержать свою супругу Татьяну Навку. 27 декабря она представляла собственное ледовое шоу «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова.

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Начальник Госавтоинспекции МВД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час.

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А в новогодние дни автомобилистам лучше прогуляться пешком: в центре Москвы в канун Нового года до 3 января перекроют ряд улиц.

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На этой праздничной «Арт-Ридус» вас с Новым годом и желает насыщенных и радостных новогодних каникул!